El Sipam de León se alía con la montaña lusa de Barroso

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La Diputación de León presentó este martes el proyecto «Sipam Conecta», una iniciativa surgida dentro del programa europeo «Poctep 2021-2027» de cooperación transfronteriza entre España y Portugal y que pretende impulsar la conservación y la valorización de los Sistemas de Patrimonio Agrícola de Importancia Mundial. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 830.000 euros, de los que 410.000 euros serán gestionados directamente por la institución provincial.

Esta presentación se llevó a cabo durante una reunión telemática con la Asociación de Desarrollo de la Región del Alto Tâmega, a la que también asistió el diputado provincial y alcalde de Cabrillanes, Emilio Martínez, y la diputada Irene González, responsable del área. Según ha explicado el presidente, Gerardo Álvarez Courel, «la Diputación de León ejercerá el liderazgo del proyecto como beneficiario principal, coordinando un trabajo conjunto con ADRAT y con el Ayuntamiento de Cabrillanes».

El objetivo es impulsar una cooperación transfronteriza España–Portugal centrada en las zonas SIPAM de las Montañas de León y de Barroso (Alto Tâmega), por lo que en el programa también colaboran los ayuntamientos de Montalegre y Boticas. Su finalidad pasa por conservar la biodiversidad y gestionar de forma sostenible los recursos naturales y por valorizar el patrimonio natural y cultural y generar oportunidades económicas ligadas a la agroforestería, la ganadería extensiva y el turismo sostenible.

El proyecto se articula en torno a tres grandes ejes de trabajo. El primero de ellos es la conservación y gestión sostenible del territorio, mediante planes de conservación de especies y hábitats, inventarios detallados de flora, fauna y hongos, seguimiento de la cubierta vegetal y apoyo a prácticas como el pastoreo extensivo. El segundo se trata de la valorización económica y social del patrimonio SIPAM, a través de ferias y eventos, promoción de productos locales, plataformas digitales de comercialización, certificación turística sostenible y acciones de participación y cooperación transfronteriza. Finalmente, el tercero se centra en la digitalización y gobernanza del territorio, con la creación de un gemelo digital que integra datos ambientales, agroganaderos y forestales para mejorar la monitorización, la anticipación de riesgos y la toma de decisiones conjunta entre España y Portugal.