Enrique Busto, alcalde de Hospital de Órbigo: "Daré un paso atrás porque no es bueno estar tantos años de alcalde»

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

El alcalde de Hospital de Órbigo da «un paso atrás» en política y no se presentará a las elecciones del año que viene. Así lo anunció en El Filandón, donde también abordó las Justas Medievales que se celebran este fin de semana y otros asuntos de actualidad en un debate moderado por Roberto Núñez (La8 León) que contó con las preguntas de Santiago Fernández (es.Radio) y Ana Gil (Diario de León).

Cita histórica. «Es nuestra fiesta».

«Para una localidad de 970 habitantes como Hospital de Órbigo es un lujo una recreación histórica como ésta, reconocida a nivel nacional e internacional. Es una fiesta muy entrañable y hecha con mucho cariño. Eso, junto al rigor con el que se hace, es el origen de su éxito. Es meternos en el medievo como lo hicieron nuestros antepasados. Las Justas es nuestra fiesta. Y no molestan, faltan».

Zambullirse en el medievo. «Queremos que la gente viva el ambiente festivo

«Quiero agradecer a todos los vecinos su disposición porque desde ya cortamos calles y esto se ha ido normalizando aunque al principio era un problema, pero ahora la gente lo entiende. El éxito es el que tenemos cuando vemos a la gente vestida de época, es lo que pretendemos; que la gente se meta dentro y que el que vaya de paisano se encuentre raro. Entre 7.000 y 10.000 personas vestidas de época se registraron el año pasado. Es lo que pretendemos, que la gente viva el ambiente festivo».

Un punto turístico. «Estamos acostumbrados al turista».

«Hospital de Órbigo es un pueblo turístico y estamos muy acostumbrados al turismo y las Justas las tomamos como un fin de semana de fiesta. Estamos desbordados, con alojamientos y hostelería llenos. Durante el resto del año, hay gente que viene a ver el puente vacío en septiembre u octubre.

El puente. «Es nuestro tesoro».

«El puente de Hospital es un tesoro. Hay gente que viene sólo a verlo. Es el más largo del Camino Francés. y cuando se hizo peatonal casi se comen al alcalde, pero hoy hay que agradecérselo. En el colegio, desde pequeños, ya están con las Justas y el puente».

Panorama político. «Estoy muy desanimado».

«Lo veo muy triste. No me reconozco en todo esto. Llevo en el ayuntamiento 24 años y 16 como alcalde y el desánimo te llega porque en los pueblos pequeños trabajamos mucho y esperamos que no nos comparen con los de arriba. Yo no cobro nada en mi pueblo, ni yo ni ninguno de mis compañeros y trabajamos por nuestro pueblo. Pido que nadie crea que la política local es lo que se ve en las pantallas. Estoy muy desanimado. Orgánicamente no quiero saber nada, quiero a Don Suero, a doña Leonor y al paisanín de mi pueblo que no tiene agua hoy. Yo no me reconozco porque yo entiendo la política como un bien común y un bien a los demás. Aunque a nivel local no creo que pase factura, sí lo hará a nivel autonómico porque la gente está cabreada».

Parque de bomberos. «Ha sido un acierto».

«Es un acierto grandísino que la Diputación haya acometido el parque de bomberos de Celama, aunque en un pueblo pequeño si llueve es culpa del alcalde y si hace sol, también. La salida de la Mancomunidad del Órbigo no tiene ninguna relación con la llegada del parque de bomberos».

Cámping. «Lo público funciona».

«Las expectativas con el camping son muy buenas porque ya está lleno y es una demostración de que lo público, bien gestionado, funciona. El año pasado fueron casi 29.000 pernoctaciones y en junio estaremos ya al 50 o 60% de capacidad».

Un punto crítico. «No tenemos renovación en hostelería».

«Negocio de hostelería que se cierra, negocio que no se abre, pero creo que es una cuestión general. Tenemos un problema serio con la renovación de la hostelería porque somos de bar, aunque tenemos el tirón de Mondelez y de Lupa, además del polígono de Villadangos».

Elecciones municipales. «Toca dar un paso atrás»

«Está súper pensado. En esta vida hay que saber dar un paso atrás porque creo que se necesita aire fresco. Yo llevo muchos años en esto y estoy encantado, pero el momento tiene que llegar. Aunque no es fácil hacerlo y más a caballo ganador, se lo estoy transmitiendo a la gente del pueblo: no es bueno estar tanto tiempo y yo llevo 24 años en esto. Ya no tengo el mismo humor, no me reconozco, yo no soy así y lógicamente daré un paso atrás. Estoy muy asqueado de la política y cuando no estás a gusto en la política, aunque sí en mi pueblo, hay que abrir ventanas y que venga gente con otras ideas. Lo que sí pido es que quien venga que trabaje como he trabajado yo por Hospital. No sé quién va a dar ese paso hacia delante. Ser alcalde de pueblo no es fácil. Yo estaré en casa y, si quieren, daré mi consejo, pero sé lo difícil que es.. El 90% de la política es ésta, la de los pueblos».