Las Justas Medievales de Hospital de Órbigo cumplen 30 años

El espectáculo de los caballeros es uno de los más vistosos de las Justas Medievales.virginia morán

Hospital de Órbigo regresa a 1434 por trigésima vez. La villa, sentada sobre una ribera y a la sombra de sus choperas, se transforma en el pueblo medieval del siglo XV que asistió a uno de los últimos Pasos de Armas.

Una historia de amor envuelta en las 300 lanzas que don Suero de Quiñones y sus caballeros rompieron en 160 batallas, para demostrar su honor y devoción, convierten a Hospital en el escenario de la ‘romántica’ gesta de las Justas Medievales del Passo Honroso.

Tanto sonó el duelo de don Suero por el amor esquivo de doña Leonor de Tovar que el episodio trascendió a la gran novela de caballerías de Don Quijote de la Mancha: «Digan que fueron burlas las justas de Suero de Quiñones del Paso…», escribió Cervantes en Libro I, cap. 49 de la más grande obra de la literatura hispana.

Sobre el magnífico puente de 300 metros de longitud, con sus 19 ojos sobre el río Órbigo, se batió el caballero por puro amor y para librarse de la argoya que se colocaba en el cuello todos los jueves ante la resistencia de su amada a corresponderle. Las XXX Justas Medievales del Passo Honroso comienzan este sábado a las once de la mañana con la apertura del Mercado Medieval en la plaza Mayor, para dar paso inmediatamente a las actividades en el campamento infantil medieval. La misa medieval, con el rito y canto en latín, se celebra a las 12.00 horas.

Con las calles engalanadas de símbolos medievales y con sus gentes ataviadas de ropajes de terciopelo, armaduras y sayas de algodón, la recreación de la gesta del Passo Honroso se acerca con el Cortejo de la Villa que parte a las 18.30 horas de la puerta del Mercado con damas y caballeros para disfrutar del palenque de bailes de las Damas del Passo y otras artes de caballería.

Imagen de las Justas Medievales del Passo Honroso del año pasado.Virginia Moran

Los Solaces bajo tienda y estandarte, juegos medievales en los que los vecinos y las vecinas de Hospital de Órbigo son los protagonistas, son la novedad de la trigésima edición de las Justas. La cena medieval, la procesión de antorchas, el espectáculo de fuego Vulcano y la animación nocturna Turdión y Xalamut alargan el sábado hasta bien entrada la madrugada del domingo.

Las Justas Medievales del Passo Honroso, declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional, tienen su culmen en la jornada del domingo que arranca a ritmo de pasacalles con Sartaina y, tras la apertura del Mercado Medieval y las actividades infantiles, recibirá al mantenedor de la décimo tercera edición. Aniversario que se celebra con aniversario pues es Diario de León, en su 120 cumpleaños, el elegido para presidir la recreación de la gesta y será su presidenta, Adriana Ulibarri, quien hará los honores desde el palco.

Una multitud se congrega en el puente para contemplar el espectáculo.Virginia Moran

Las Hazañas del Bufón Burlón (a las 13.30) son el preludio a las Justas Medievales del Passo Honroso Don Suero de Quiñones, previstas a las 18.30 horas en torno al histórico puente de la hazaña. Damas del Passo, pendones, insignias y estandartes, gaiteros, caballeros, cómicos, monjes y escuderos ambientan la representación de la liza.

El Centro de Iniciativas Turísticas y el Ayuntamiento de Hospital de Órbigo, que dirige el socialista Enrique Busto, animan a acudir a las justas ataviados con ropa de inspiración medieval para un mayor disfrute de esta gran cita donde la leyenda se hace realidad a la orilla del río.