Así es el nuevo modelo 'Tienda 9' que Mercadona llevará a un municipio histórico de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mercadona abre su primera ‘Tienda 9’ en la provincia de León, concretamente en Astorga tras la reforma del supermercado ubicado en la calle Morredero, 5. Este nuevo supermercado ofrece un mayor espacio para los productos frescos y presenta mejoras en la experiencia de compra de los “Jefes” (como la compañía denomina internamente a sus clientes). La reforma, en cuya obra han participado 50 proveedores de construcción y en la que han trabajado 300 personas, ha supuesto una inversión de 3,9 millones de euros.

Entre las principales novedades de este supermercado, que cuenta con una plantilla de 33 personas, está la reorganización integral del espacio. Evoluciona de ser una tienda organizada por negocios a estar organizada por procesos. De esta forma, la cadena de supermercados da un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que sea más ágil y sencillo, gracias a una organización más intuitiva del surtido. Además, favorece la actividad de su plantilla, al reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo.

Obrador Central: centralización de procesos y eficiencia

De la reorganización integral del espacio nace el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda. Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto permite reforzar el compromiso que la compañía mantiene por la máxima calidad y frescura, dando más espacio para estos productos en el libre servicio.

Además, ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10 % en energía y de hasta el 40 % en consumo de agua.

Innovación y actualización técnica de las instalaciones

A nivel de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones, y agilizan los procesos de toda la cadena.

En las neveras, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, mejorando así la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en tienda. Además, la compañía apuesta por el CO₂ como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible.