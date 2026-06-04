Herido en una salida de vía de su turismo en la A-6, en Astorga

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Un hombre resultó herido esta tarde como consecuencia de una salida de vía de su turismo en la A-6, en el kilómetro 330 sentido Madrid, a la altura de la localidad de Astorga, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso a las 16.04 horas, donde se informó de la existencia de un varón herido, el cual está consciente y se encuentra fuera del vehículo.

Por ello, se movilizaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia al lugar. Además, se informó a la Policía Local de Astorga.