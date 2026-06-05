Reincidentes llega hoy a Pobladura de Pelayo García para revolucionar la noche

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

Hace aproximadamente tres décadas se conformaba por primera vez la Comisión de Fiestas de Pobladura de Pelayo García, que ha visto pasar por sus puestos organizativos más de una generación de vecinos del pueblo que han decidido implicarse de forma desinteresada en mantener vivas las fiestas del Corpus junto con tradiciones de la localidad. Al mismo tiempo que dejaban volar su imaginación con grandes lluvias de ideas (del anglosajón brainstorming) para crear otras nuevas, tales como aquellas míticas carreras de coches o el Festival de Rock que este año 2026 cumple su trigésima edición, pero con las mismas ganas e ilusión que si fuese la primera vez.

Treinta años después, los actuales miembros no quieren dejan pasar la oportunidad de rendir un excelso homenaje a todas aquellas personas que, en algún momento, formaron orgullosamente parte de la Comisión de Fiestas de Pobladura de Pelayo García. Gracias a su esfuerzo, dedicación y trabajo voluntario, el pueblo ha podido disfrutar durante décadas de celebraciones, actividades y momentos que hoy forman parte de la historia colectiva y los recuerdos particulares de cada uno sobre lo acontecido en estos días de jolgorio. Es por este motivo, que se invita a todas las personas que hayan pertenecido a la Comisión de Fiestas en cualquier momento del pasado a unirse en este acto de reconocimiento.

Por otro lado, hay que reconocer que Pobladura de Pelayo García, desde su posición como pequeño pueblo de la provincia de León, ha sabido labrarse durante tres décadas el nombre como una cita imprescindible para los amantes del rock. Este año, en el marco de sus fiestas, el festival Pobladura Rock celebra su trigésimo aniversario con un cartel de auténtico lujo.

Reincidentes será el reclamo principal a las 00.30 de viernes a sábado. Se trata una de las bandas más influyentes y longevas del punk-rock en español. Con una trayectoria impecable, han mantenido intacta su actitud crítica, su compromiso social y su energía sobre los escenarios durante casi cuatro décadas. Completa el cartel Lions Way (a las 2.30), una banda leonesa que representa a la perfección la fuerza y la garra del rock de nuestra tierra. Con letras directas y potentes, y un directo enérgico, se han ganado un lugar en la escena regional y cada día están más cerca de llevar su nombre a escala nacional.