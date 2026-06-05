Las vaquillas permiten lucirse a los más valientes de los presentes en Pobladura de Pelayo García

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

Más allá del debate animalista sobre el uso de los animales en los espectáculos festivos a lo largo de la geografía de Europa Occidental y diversas regiones americanas, está el fervor del pueblo enardecido.

Cabe recordar que la admiración por los astados ya ocurría en el Antiguo Egipto, aunque en aquella época probarse ante los toros no residía en torear, sino en una demostración de agilidad y destreza llamada taurocatapsia, que consistía en que acróbatas saltasen sobre el lomo del toro en movimiento y que iniciaron pueblos minoicos del Egeo.

En Pobladura de Pelayo García son tradicionales las sueltas populares, en las que los mozos del pueblo (y no tan mozos) pueden lidiar con los animales por las calles de la localidad hasta acabar en la plaza. Esta suelta se llevará a cabo los tres días de festividades: a las 23.00 horas el viernes 5 de junio, a las 00.05 horas de la madrugada de la noche del sábado 6 al domingo 7 y a las 19.30 horas del domingo 7 de junio. Las vaquillas pertenecen a la Ganadería Rodolfo Gallego, de las tierras castellanas de San Román de Hornija, pueblo ubicado en la provincia de Valladolid. Por lo que podría argumentarse que todos los que acudan al evento podrán torear a las pucelanas.