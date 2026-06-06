Hospital de Órbigo regresa al Medievo con las Justas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mercado medieval, actividades en el campamento y rincón infantil, misa medieval, animación, el Cortejo de la villa, danzas y representaciones teatrales, espectáculo de fuego, cena medieval, animación nocturna... fueron sólo algunos, aunque no todos, de los actos que acogió este sábado Hospital de Órbigo. La localidad se ha vuelto a vestir de gala para acoger durante todo el fin de semana la celebración de las Justas Medievales del Passo Honroso, la recreación histórica y festiva más antigua de la provincia y una de las de mayor afluencia. Este año, además, tiene un motivo a mayores para celebralo: la trigésima edición de este evento que tiene desde hace varios años el distintivo de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Diario de León es el mantenedor de las Justas de Hospital y la presidenta del decano de la prensa leonesa, Adriana Ulibarri, hizo los honores en esta fecha tan señalada en la que se unen dos conmemoraciones importantes.

Ayer, Hospital de Órbigo volvió a envolverse en la magia del medievo a través de su mercado medieval, el campamento y el rincón infantil aderezados con la Traviesa Juglaresca y las Leyendas del Castillo. El ambiente de otra época lo llenó todo, como estaba previsto, y no faltó uno de los momentos más esperados: el tradicional Cortejo de la Villa, en el que damas y caballeros recorrieron las calles para dirigirse al Palenque y participar en bailes y exhibiciones de caballería bajo el título ‘Solaces bajo tienda y estandarte’. La cena medieval y la procesión de las antorchas junto con el espectáculo de fuego Vulcano pusieron el broche final a la jornada.

Una mirada histórica

Los festejos son la rememoración del torneo impulsado por amor por Don Suero de Quiñones a los pies del puente medieval de la villa de Hospital de Órbigo en el año 1434. Allí, con real beneplácito, retó a cuantos caballeros osaran atravesar este paso y se propuso, junto con un grupo de mantenedores, romper 300 lanzas para liberarse de su «prisión de amor por la fermosa señora que se había hecho dueña de su albedrío», una hazaña quedó reflejada en El Quijote escrito por Cervantes. La noticia se extendió por toda Europa y fueron numerosos los caballeros que aceptaron el reto y se desplazaron hasta Hospital de Órbigo a cruzar sus armas con el retador. En recuerdo de la gesta, que constituyó uno de los últimos pasos de armas celebrados en el país, la localidad organiza esta fiesta.

Las Justas continuarán hoy domingo, que comenzarán con el pasacalles, la recepción del mantenedor y a las 18.30 horas será la recreación de las Justas Medievales del Passo Honroso, uno de los eventos de mayor afluencia de la provincia, que consigue congregar cada año a miles de personas. La recreación cuenta con reconocimiento europeo y forma parte de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas.