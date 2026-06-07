Un choque por alcance en Ribaseca deja herido a un hombre de 80 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una colisión por alcance entre dos turismos se ha saldado esta mañana con una persona herida en el término municipal de Santovenia de la Valdoncina. El accidente de tráfico se produjo a las 09.33 horas en el kilómetro 2 de la carretera CL-622, a la altura de la localidad de Ribaseca.

La Guardia Civil de Tráfico avisó a la sala de operaciones del Centro de Emergencias, que movilizó una ambulancia hasta el lugar del suceso para atender a un hombre de unos 80 años de edad, que manifestaba un fuerte dolor en el cuello a consecuencia del impacto.