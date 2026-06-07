Las Justas de Hospital de Órbigo reivindican la historia.Virginia Moran

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Hospital de Órbigo se convirtió este domingo en una villa medieval. Era el día central de Justas y por eso la magia de otra época fue la nota dominante en una jornada que estuvo marcada por dos actos principales: la recepción del mantenedor y el evento que da nombre a estas fiestas: Las Justas Mediaveles del Passo Honroso de Don Suero de Quiñones.

La jornada comenzó a buen ritmo, el que marcaron las gaitas del grupo Sartainas y al que se unieron los puestos que forman parte del tradicional mercado medieval. Todo acompañó: las calles engalanadas con banderines y símbolos medievales, las cocinas a todo gas y los asistentes engalanados de época comtribuyeron a que la magia del Medievo inundase cada rincón.

A las 11.30 tuvo lugar la recepción del mantenedor de las Justas, que este año es Diario de León, coincidiendo con la celebración del 120 aniversario del decano de la prensa leonesa. Su presidenta, Adriana Ulibarri, fue recibida en el Ayuuntamiento de Hospital de Órbigo tras un recorrido que comenzó en la puerta del mercado y transcurrió por la calle principal. A las puertas del consistorio, fue recibida por el alcalde, Enrique Busto.

La importancia de contarlo

Adriana Ulibarri —vestida de época como manda la tradición con un vestido elaborado por Camino, Teresa y PIlar, tres vecinas de Hospital que se encargon con esmero del atuendo de la mantenedora— hizo en su discurso un recorrido por la historia de las Justas y por cómo cómo contó aquella gesta Pedro Rodríguez de Lena en 1434. Unas hazañas que quedaron escritas gracias a los periodistas de la época. La presidenta de Diario de León resaltó por ello «la responsabilidad para Diario de León y para mí misma de asumir el honor de convertirnos en mantenedores de estas Justas precisamente en el 120 aniversario del periódico de la provincia de León».

También hizo Adriana Ulibarri un repaso por la forma en la que ha cambiado contar las cosas, pese a lo que , aseguró, «trataremos de ser tan fieles a lo sucedido como lo fueron en la época», recogiendo así el testigo de Rodríguez de Lena al dar cumplida fe de los que hoy ocurra en cada una de las carreras de cuantos caballeros participen en las Justas».

Tras un repaso histórico de la azaña que da nombre a una de las citas más importantes del calendario festivo de la provincia, la presidenta de Diario de León hizo hincapié en la importancia de ser fiel a los acontecimientos, como lo hizo en su momento Pedro Rodríguez de Lena, algo que calificó como «el principal valor del trovador, del poeta o del notario real» y esa —dijo— «es la principal tarea de los periodistas de Diario de León a los que represento», una labor que «es lo que hemos hecho y hacemos desde hace 120 años: contar lo que vemos». Y aunque en aquel momento no habñia periódicos como lo de ahora, «estén seguros de que nuestro compromiso con León desde hace 120 años nos habría traído aquí sin ninguna duda para contar lo que viéramos; con el mismo honor con el que Suero de Quiñones luchó para liberarse del fierro que llevaba al cuello como símbolo de su amor por doña Leonor y con la misma fidelidad a lo que ocurre con la que lo escribió Pedro Rodríguez de Lena», enfatizó Adriana Ulibari.

Una «enorme responsabilidad» la de ejercer de mantenedor de las Justas Medievales de Hospital de Órbigo para Diario de León, cuya presidenta quiso agradecer al alcalde y a la corporación municipal la elección del decano de la prensa leonesa. Tambén tuvo unas palabras de agradecimiento a las tres mujeres, vecinas del pueblo, que confeccionaron y bordaron su vestido de época, antes de firmar en el libro de mantenedores de las Justas de Hospital de Órbigo.

Historia hecha arte

El Ayuntamiento de Hopsital hizo entrega al Diario de León de un cuadro con pinturas que representan la historia de la localidad, de Don Suero y del histórico puente, que este fin de semana ha vuelto a recuperar un protagonismo que tiene desde hace mucho.

También la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas hizo entrega al mantrega al mantenedor de una placa conmemotativa por el 120 aniversasrio del periódico. Hopistal de Órbigo recibió el pasado mes de abril el apoyo de esta agrupación con el nombramiento de Enrique Busto como vicepresidente de relaciones internas de la asociación, en la que se integran 62 fiestas de distintos puntos del panorama nacional y cuyo presidente, Antonio Madrid, tampoco quiso perderse las Justas de este año.

La jornada de ayer domingo fue la más especial de las Justas, que vivieron una recreación de lo que fueron en su época. Regresó Hospital a 1434 una vez más —y ya van 30— para convertirse en el pueblo medieval del siglo XV que asistió a uno de los últimos Pasos de Armas, un lugar que fue escenario de una historia de amor envuelta en las 300 lanzas que don Suero de Quiñones y sus caballeros rompieron en 160 batallas, para demostrar su honor y devoción y que hicieron de Hospital el escenario de la «romántica» gesta de las Justas Medievales del Passo Honroso.

La jornada discurrió también entre las hazañas del Bufón Burlón y la animación en el mercado medieval, además de las actividades infantiles. El buen tiempo contribuyó a hacer que la localidad volviera a llenarse de lugareños y visitantes desde bien temprano. La multitud no quiso perderse la animación y representación de las Justas Mediaveles del Passo Honroso, a las que tampoco faltaron las tradicionales damas, los pendones, los gaiteros, los caballeros o los cómicos y que pusieron fin a esta trigésima edición de las Justas, en las que se rememoró, sobre el impresionante puente de 300 metros de longitud, con sus 19 ojos sobre el río Órbigo, aquella batalla que el caballero Don Suero libró por puro amor y para librarse de la argoya que se colocaba en el cuello todos los jueves ante la resistencia de su amada a corresponderle.