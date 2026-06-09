Arte urbano y accesibilidad se entrelazan en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogió este lunes un nuevo proyecto turístico y educativo que busca acercar el arte urbano de la ciudad a todas las personas, con especial atención a la accesibilidad para personas con discapacidad visual y auditiva. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto de intervención sobre los grafitis del programa ArtAeroRap y supone un paso más en la difusión inclusiva del patrimonio artístico local.

El proyecto, denominado Accesibilidad Museística, consiste en la instalación de placas con códigos QR bajo cuatro grafitis de la ciudad: Guerreros en un jardín, Ciervo Ornamental, Los inicios y La Mensajera . Estos códigos enlazan a vídeos explicativos en los que se interpreta el significado de cada obra y la intención de sus autores. Asimismo, se instalará otra placa informativa en la Oficina de Turismo con una breve introducción a la historia de la ciudad y la localización de las obras incluidas en la iniciativa.

La presentación contó con la presencia del alcalde, Javier Carrera de Blas, la concejal de Cultura, Silvia Cubria, la directora del Colegio Sierra-Pambley, María Castro, la profesora responsable del proyecto Rebeca Gutiérrez y la alumna encargada de la elaboración de los contenidos audiovisuales, Rosemary Yause. El alcalde destacó el valor del proyecto como ejemplo de colaboración entre el ámbito educativo y el Ayuntamiento, subrayando que «no se trata solo de palabras, sino de hechos que demuestran el apoyo real a la formación, la cultura y la educación como motores de la sociedad». Insistió en que iniciativas como esta «ponen de manifiesto la voluntad de trabajar de la mano de los centros educativos para generar proyectos útiles y transformadores». Asimismo, subrayó que el proyecto «mejora la calidad de vida de las personas al facilitar el acceso a la cultura a un colectivo que encuentra barreras para disfrutar del patrimonio artístico».