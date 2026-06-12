La Bañeza abrirá las piscinas municipales el 16 de junio

Todo está preparado para el inicio de la temporada.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza abrirá las piscinas municipales el próximo martes 16 de junio, dando inicio a la temporada de verano. Las instalaciones estarán disponibles para el público a partir de las 11.00 horas con su horario habitual.

Asimismo, el Consistorio comunica que todas las personas interesadas en obtener sus abonos de temporada ya pueden realizar los trámites necesarios para su adquisición.

Las piscinas municipales de La Bañeza se han consolidado como un referente de ocio y deporte durante los meses estivales. Consideradas una de las instalaciones de estas características más grandes de la provincia, cada año reciben a miles de visitantes procedentes de diferentes puntos del país, con una destacada presencia de personas llegadas desde Asturias y otras comunidades cercanas.

Con esta apertura, La Bañeza volverá a situarse entre los primeros municipios en poner en funcionamiento sus piscinas municipales durante la temporada estival, ofreciendo a vecinos y visitantes un espacio de calidad para el disfrute, la práctica deportiva y la convivencia.

El Ayuntamiento anima a la ciudadanía y a quienes visitan la ciudad durante estas fechas a disfrutar de unas instalaciones preparadas para dar la bienvenida a un nuevo verano con todas las garantías y los servicios habituales.