Villadangos expone su plan de envejecimiento activo
Participará en un congreso mundial sobre personas maores organizado por la OMS
Villadangos del Páramo participará la próxima semana en el III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Imserso y las instituciones vascas, que se celebrará del 16 al 18 de junio en el Palacio de Congresos Kursaal de Donostia-San Sebastián.
La presencia del municipio en este encuentro internacional supone un reconocimiento al trabajo desarrollado a través del programa «Villadangos, Municipio Amigable con las Personas Mayores», impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento y la asociación CIRMA (Círculo de Mayores).
Durante el congreso, Villadangos presentará la comunicación «Envejecer en el propio hogar: gobernanza comunitaria, tecnología de apoyo y servicios flexibles en un municipio rural», una propuesta que busca que las personas mayores puedan permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares, conservando su autonomía y su participación activa en la vida de la comunidad.
El proyecto plantea una red integral de apoyos basada en la atención y el acompañamiento domiciliario, un centro de servicios comunitarios y una residencia concebida como un recurso flexible e integrado en el municipio. Además, uno de sus aspectos más destacados es el modelo de gobernanza compartida, en el que participan el Ayuntamiento, Cirma, las juntas vecinales, asociaciones locales y el tejido empresarial.
Innovación social
Desde el Ayuntamiento y la asociación Cirmaconsideran que esta participación es una oportunidad para situar a Villadangos en las redes internacionales de innovación social vinculadas al envejecimiento y demostrar que el medio rural también puede impulsar soluciones innovadoras para afrontar uno de los grandes retos demográficos de la sociedad actual.