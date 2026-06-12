Villadangos expone su plan de envejecimiento activo

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Villadangos del Páramo participará la próxima semana en el III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Imserso y las instituciones vascas, que se celebrará del 16 al 18 de junio en el Palacio de Congresos Kursaal de Donostia-San Sebastián.

La presencia del municipio en este encuentro internacional supone un reconocimiento al trabajo desarrollado a través del programa «Villadangos, Municipio Amigable con las Personas Mayores», impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento y la asociación CIRMA (Círculo de Mayores).

Durante el congreso, Villadangos presentará la comunicación «Envejecer en el propio hogar: gobernanza comunitaria, tecnología de apoyo y servicios flexibles en un municipio rural», una propuesta que busca que las personas mayores puedan permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares, conservando su autonomía y su participación activa en la vida de la comunidad.

El proyecto plantea una red integral de apoyos basada en la atención y el acompañamiento domiciliario, un centro de servicios comunitarios y una residencia concebida como un recurso flexible e integrado en el municipio. Además, uno de sus aspectos más destacados es el modelo de gobernanza compartida, en el que participan el Ayuntamiento, Cirma, las juntas vecinales, asociaciones locales y el tejido empresarial.

Innovación social

Desde el Ayuntamiento y la asociación Cirmaconsideran que esta participación es una oportunidad para situar a Villadangos en las redes internacionales de innovación social vinculadas al envejecimiento y demostrar que el medio rural también puede impulsar soluciones innovadoras para afrontar uno de los grandes retos demográficos de la sociedad actual.