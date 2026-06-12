Santa Marina del Rey abre un albergue de peregrinos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa Marina del Rey abrirá el próximo 16 de junio su nuevo albergue municipal de peregrinos, una infraestructura con la que el municipio recupera casi tres siglos después su histórica vocación de acogida en el Camino de Santiago.

El establecimiento, que llevará el nombre de «El paso de Künig» en homenaje al monje alemán Hermann Künig von Vach, autor de una de las primeras guías para peregrinos, contará con diez literas, cocina comunitaria, duchas, lavandería, un pequeño jardín y aparcamiento para bicicletas.

La iniciativa busca reforzar el papel de la localidad dentro del Camino de Künig, recientemente reconocido como Camino Histórico a Santiago, y contribuir a la recuperación del patrimonio jacobeo y al desarrollo turístico de la zona.

Desde el Ayuntamiento destacan que la apertura del albergue supone recuperar una tradición histórica de hospitalidad y ofrecer un nuevo servicio a los peregrinos que recorren esta ruta, impulsando al mismo tiempo la actividad y la vida en el medio rural.