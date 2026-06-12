Los toros y la devoción se citan en Sahagún

Publicado por Acacio Díaz León Creado: Actualizado:

Los mejores especialistas de cortes y quiebros del país se han dado cita este viernes en la plaza de toros de Sahagún, que ha disfrutado también del segundo encierro urbano de las fiestas de San Juan de Sahagún. En este viernes, festividad del patrón, también se celebró la eucaristía con el padre Pablo Manuel Rojas Silva y la participación del Coro Facundino y la Agrupación Musical de Sahagún, seguida de la emotiva procesión de la imagen del Santo y su reliquia. En cuanto a la música, la noche se animó con la actuación de La Resistencia junto al «correfoc» Danzefoc de la compañía Kull d»Sac.

Este sábado 13 se celebrará el Día de Acción de Gracias, con la visita de la Peña Los Calchakis a las residencias de mayores del municipio para compartir la alegría de las fiestas con los más veteranos. El plato fuerte será la monumental corrida de toros, con reses de la ganadería de Valdellán.

El cartel estará compuesto por tres extraordinarios diestros de renombre: El Cid (triunfador en la Feria de Santander 2025), Álvaro Lorenzo (triunfador en Toledo 2026 y Riscle) e Ismael Martín (triunfador en Burgos y Salamanca 2025). La diversión correrá a cargo de La Última Legión.