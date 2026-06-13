León está en aviso amarillo por tormentas según la Aemet

Archivo - Un hombre se protege de la lluvia con un paraguas.Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Las provincias de León y Zamora estarán en aviso amarillo (riesgo) por tormentas en la tarde de este sábado, 13 de junio, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, las zonas de la Cordillera Cantábrica y El Bierzo en León se verán afectadas por este aviso que estará activo desde las 14.00 a las 21.00 horas con probabilidad de rachas fuertes o localmente fuertes.

Asimismo, en la zona de Sanabria, en la provincia de Zamora, se activará el mismo aviso, en el mismo horario y también con la probabilidad de rachas fuertes.

En general, en Castilla y León se espera una jornada de cielos con nubes altas, si bien durante la tarde crecerá nubosidad de evolución, más abundante en el noroeste, donde serán más probables los chubascos con tormenta.

Las temperaturas, por su parte, ascenderán en el caso de las mínimas, de manera localmente notable en zonas de meseta, y las máximas aumentarán en el norte, de forma notable en el extremo oriental, y sin cambios en el sur.

El viento será variable, flojo con intervalos moderados, más intenso en zonas de tormenta.