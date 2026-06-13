Agricultura descarta toxicidad en los cultivos como causa de muerte de las ovejas trashumantes en la Cañada Real Leonesa

El rebaño trashumante de Paco Morgado circulando por la Cañada Leonesa Occidental durante la jornada del incidente.PASTORES SIN FRONTERAS

No fueron los pesticidas. La causa de la muerte de las 15 ovejas trashumantes que fallecieron en la Cañada Real Leonesa, entre Tordesillas y Torrrelobatón, en la provincia de Valladolid, no está relacionada con los fitosanitarios que se usan en la agricultura.

El Laboratorio Regional de Sanidad Agraria de Burgos ha determinado que "se observa la no existencia de productos tóxicos cuyo límite de cuantificación pudiera haber provocado este cuadro clínico".

Según fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se han realizado 231 analitos susceptibles de provocar algún tipo de intoxicación, todo ellos potencialmente detectables en un ámbito agrario.

Con estos resultados, sumados a los que realizó el Laboratorio Regional de Sanidad Animal de León, queda descartada tanto la intoxicación por pesticidas, como creía el ganadero, como la existencia de una enfermedad infecciosa.

La causa más plausible, a la vista de estos resultados, es que las ovejas pudieron ingerir trigo maduro al meterse en los sembrados, lo que les pudo causar el cuadro clínico de vómitos y diarrea que acabó con el fallecimiento de 15 y otras tantas que cayeron enfermas.

El rebaño estuvo en cuarentena desde el domingo hasta el miércoles pasado, hasta que se descartó una enfermedad infecciosa como causa de la muerte.

El ganadero optó por trasladar al rebaño en camiones hasta Villaverde la Chiquita, en la provincia de León, para evitar la parte de la Cañada Real Leonesa Occidental que discurre entre tierras de cultivo, que han invadido los 75 metros que, por ley, están protegidos como cañada para el paso de ganados y como corredor ambiental.

Paco Morgado, el ganadero extremeño que sufrió la tragedia con su rebaño, denunció en el cuartel de la Guardia Civil de Medina de Rioseco la apropiación de la cañada y los perjuicios que este hecho causa al tránsito del ganado, con el apoyo de la asociación Pastores Sin Fronteras y el youtuber ganadero José Manuel 'El autóctono'. Desde Villaverde la Chiquita, el rebaño, que salió en 11 de mayo de Torremocha (Cáceres) ha emprendido el camino a pie hacia el puerto de Panderrave, en el Parque Nacional de Picos de Europa, en la provincia de León. El día 20 recibirá un homenaje en la fiesta de la Trashumancia de Prioro, junto con el otro rebaño trashumante que viene a pie desde Extremadura, en concreto desde Huertas de Ánimas (Cáceres) , del ganadero José Manuel Sánchez Miguel.