León mantiene su suerte: ahora toca la primitiva en este municipio de la provincia leonesa
En esta jornada no se han registrado boletos acertantes ni de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos)
La Administración de Loterías número 1 de la localidad de Santa María del Páramo (León), situada en la calle Cirilo Santos, número 22, ha validado uno de los dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario) en el sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 13 de junio de 2026.
El propietario de este boleto percibirá un premio unitario de 103.534,53 euros. El segundo boleto acertante de esta misma categoría ha sido registrado en el Despacho Receptor número 36.540 de Manzanil - Loja (Granada), ubicado en la avenida de Andalucía, número 91.
La combinación ganadora del sorteo de este sábado ha estado formada por los números 2, 13, 18, 23, 41 y 20, con el 15 como complementario, el 9 como reintegro y el 1.014.179 en el juego del Joker.
En esta jornada no se han registrado boletos acertantes ni de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos). Por este motivo, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote para el próximo sorteo de La Primitiva, en el cual un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar un premio de 15,5 millones de euros. La recaudación total del sorteo celebrado este sábado ha ascendido a 10.703.464,00 euros.
Respecto al resto de categorías inferiores, se han contabilizado un total de 145 acertantes de Tercera Categoría (cinco aciertos), quienes cobrarán 2.618,11 euros cada uno; 8.274 acertantes de Cuarta Categoría (cuatro aciertos), con un premio de 66,74 euros; y 170.676 de Quinta Categoría (tres aciertos), que recibirán un premio fijo de 8,00 euros. Asimismo, un total de 1.034.830 boletos han obtenido el reintegro de un euro.