Camposagrado vuelve a ser punto de encuentro de la montaña central

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La tradicional Romería de Nuestra Señora de Camposagrado volvió a convertirse este domingo en uno de los grandes puntos de encuentro de la provincia de León, reuniendo a miles de personas en una jornada marcada por la devoción, las tradiciones y la convivencia.

El día amaneció con el cielo encapotado y la amenaza de lluvia, que dejó caer algunas gotas durante las primeras horas, aunque sin llegar a empañar una celebración profundamente arraigada en la comarca.

A la cita acudieron los responsables municipales de los tres ayuntamientos que organizan esta histórica rogativa —Cuadros, Carrocera y Rioseco de Tapia—, además de representantes de la Diputación de León, entre ellos los vicepresidentes Roberto Aller y Ana Arias, y los diputados Emilio Martínez, Emilio Orejas y Sara Fernández.

El momento central de la jornada llegó a las 13.00 horas con la tradicional procesión de la Virgen de Camposagrado. La imagen recorrió el entorno del santuario acompañada por los pendones de la comarca y por la música de los dulzaineros del Grupo Aires del Bernesga. Junto a cientos de fieles participaron también autoridades locales, comarcales y provinciales, en una estampa que volvió a poner de manifiesto el carácter histórico y religioso de esta ancestral rogativa.

La comitiva concluyó en la campa, donde se celebró una eucaristía llena de simbolismo y devoción.

Uno de los principales atractivos de la jornada volvió a ser el Concurso Monográfico de Mastín Español, organizado por la Unión de Criadores de Mastín Español (UCME). El certamen reunió a 60 ejemplares procedentes de León y provincias limítrofes y contó con la participación del prestigioso juez internacional Francisco Torrijos, encargado de valorar las distintas categorías.

En esta edición, el galardón al mejor cachorro absoluto recayó en Tarana de Bangocan, propiedad de José Antonio Bango; el premio al mejor joven absoluto fue para Duque de la Majada de los Robles; mientras que el reconocimiento al mejor ejemplar absoluto del concurso correspondió a Solea de la Reguera, de Arantxa Fernández.

La romería se completó con las tradicionales actividades populares que cada año acompañan esta celebración, entre ellas actuaciones folclóricas y la paellada popular. El el corro de lucha leonesa, previsto para por la tarde, fue finalmente suspendido por la fuerte tormenta que cayó en la zona.

El enclave de Camposagrado, situado a unos veinte kilómetros al norte de la ciudad de León, está rodeado de historia y leyenda. La tradición popular vincula este paraje con antiguas batallas libradas por Don Pelayo frente a los musulmanes, aunque diversos estudios apuntan a que el santuario pudo levantarse sobre un antiguo campo megalítico, del que todavía se conservan trece túmulos funerarios.

La conservación del culto y la organización de las romerías corre a cargo de la Muy Ilustre Archicofradía de Camposagrado, cuyos estatutos se remontan al año 1551. Cada segundo domingo de junio, los ayuntamientos de Cuadros, Carrocera y Rioseco de Tapia promueven esta histórica rogativa que, generación tras generación, continúa atrayendo a miles de personas y manteniendo vivo uno de los grandes símbolos del patrimonio cultural y religioso leonés.