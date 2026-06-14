El Corpus vuelve a recorrer Rosales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Rosales vivió este fin de semana una jornada histórica con la recuperación de la procesión del Corpus Christi, una tradición que no se celebraba desde hacía más de tres décadas. La emotiva celebración reunió a vecinos, familiares y visitantes llegados desde distintos puntos de la provincia de León, así como de Zamora, Salamanca, Asturias y Benavente, que quisieron sumarse a este acontecimiento tan especial para el pueblo.

La jornada comenzó con la solemne celebración religiosa y la posterior procesión por las calles de Rosales. En ella participaron el Santísimo Sacramento, la Virgen y el pendón del pueblo, recuperándose también la entrañable imagen de los niños lanzando pétalos de flores al paso de la procesión.

Durante la ceremonia se realizó la tradicional ofrenda del pan, símbolo de fraternidad y unión entre los vecinos, que posteriormente fue bendecido y repartido entre los asistentes.

La programación continuó con una visita guiada a la iglesia parroquial, durante la cual los participantes pudieron conocer parte de su historia y patrimonio. Además, tuvieron la oportunidad de subir al campanario y escuchar el sonido de las campanas, que volvieron a resonar con fuerza en una jornada cargada de emoción y recuerdos.

Por la tarde, la celebración se trasladó al centro cultural del pueblo, la Casa Cousa, donde se organizó una animada fiesta de bailes latinos que reunió a personas de todas las edades. La convivencia continuó alrededor de una comida compartida, reforzando la unión de todos.

Uno de los momentos más emotivos del día fue el homenaje realizado a una vecina de 90 años, Elia Martínez, a quien se entregó un ramo de flores en reconocimiento a toda una vida vinculada al pueblo. El acto estuvo acompañado por aplausos, música y baile, en una muestra de cariño de toda la comunidad.

La jornada concluyó con la subida al Mirador del Cueto, desde donde los participantes pudieron disfrutar de unas magníficas vistas del entorno, poniendo el broche final a un día inolvidable.