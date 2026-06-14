Sahagún despide sus fiestas con encierros, peñas y traca final

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Sahagún puso este domingo el broche final a sus fiestas patronales con actividades para los más pequeños, que pudieron visitar los corrales de la plaza de toros y participar en un encierro infantil. El ambiente continuó al mediodía con el tradicional vermú musical y la comida de peñas, uno de los actos más multitudinarios de las fiestas. Por la tarde, quedada y un pasacalles hasta la plaza de toros, escenario del III encierro urbano y de la capea popular. La despedida llegó por la noche con la ronda de peñas acompañadas por sus charanga y la tradicional traca final. Como marca la tradición, las peñas depositaron sus estandartes en la iglesia de San Juan de Sahagún, hasta las próximas fiestas.