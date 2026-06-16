La Pola felicita al equipo infantil de fútbol sala

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Pola de Gordón ha rendido un homenaje al equipo infantil masculino de fútbol sala de las Escuelas Deportivas Municipales, destacando los importantes éxitos deportivos conseguidos durante esta temporada, durante la que se ha alzado con todos los títulos a nivel provincial y autonómico y también «por la trayectoria de trabajo, esfuerzo y dedicación construida a lo largo de los años», ha resaltado el ayuntamiento.

Según el consistorio, «este reconocimiento pone en valor el compromiso de un grupo de jóvenes deportistas que, con constancia, disciplina y espíritu de superación, se han convertido en un ejemplo dentro y fuera de la pista».