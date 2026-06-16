Una colisión por alcance en La Pola de Gordón deja a una mujer herida

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico registrado esta tarde en el municipio leonés de La Pola de Gordón ha movilizado a los equipos de emergencia tras producirse una colisión por alcance entre dos turismos. El siniestro tuvo lugar a las 19:33 horas a la altura del número 78 de la calle Constitución, una de las vías principales de la localidad.

Tras recibir el aviso, se solicitó asistencia médica para una mujer de aproximadamente 60 años que viajaba en uno de los vehículos implicados. Según las primeras informaciones, la afectada se encontraba consciente en el momento de la atención, aunque presentaba síntomas de mareo y sufría una crisis de ansiedad derivada del impacto.

Ante la llamada de auxilio, se dio aviso inmediato a la Guardia Civil de Tráfico para que se hiciera cargo del control de la zona y la investigación del suceso. Paralelamente, el servicio de Emergencias Sanitarias Sacyl movilizó una ambulancia hasta el lugar del accidente para evaluar el estado de la mujer y proporcionar los cuidados necesarios.