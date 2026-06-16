El sueño cuatro veces cumplido de un trashumante extremeño en León

Por cuarto año consecutivo, el rebaño de 1.700 merinas de José Manuel Sánchez Miguel realiza la trashumancia a pie desde Extremadura a León. El ganadero extremeño partió el 13 de mayo de Huertas de Ánimas, en Cáceres, y el rebaño ya avista los puertos leoneses desde Tierra de Campos por la Cañada Real Leonesa Occidental.

Con 36 días a pie y sin más incidencias que el desvío en Torrelobatón por la cuarentena de rebaño trashumante de Paco Morgado, el equipo de José Manuel aminora la marcha para llegar a la cita de la Fiesta de la Trashumancia en Prioro el sábado 20 de junio. La próxima semana llegará a Valverde de la Sierra.

El rebaño trashumante de José Manuel Sánchez Miguel tras cruzar el Canal de los Payuelos.GAITERO

Las ovejas «ya conocen el camino» aunque no levantan cabeza de la hierba, mientras los pastores celebran la cercanía de las montañas y del fin del trayecto, tras casi 600 kilómetros de recorrido por la cañada. En la jornada del lunes pasaron cerca de Villamuñío y cruzaron el canal de los Payuelos bajo un calor extremo para el mes de junio en León.

Las montañas y el destino de los trashumantes se perfilan en el horizonte.GAITERO

La tormenta de la tarde refrescó su llegada al descansadero, donde la expedición prepara el corral y el avituallamiento para pasar la noche y reemprender la marcha al día siguiente. La ganadería JC (José y Carmen) vuelve a los puertos de Valverde de la Sierra, por tercer año. «A ver cómo se presenta el verano», dice el ganadero que el año pasado tuvo que evacuar el rebaño por el incendio que provocó un rayo en la zona de Barniedo.

José Manuel Sánchez Miguel conduce al rebaño a punto de estallar la tormenta.GAITERO

José Manuel Sánchez Miguel quiso hacer la trashumancia a pie hace cuatro años como homenaje a su padre, José Manuel Sánchez, que siendo un niño de 11 años se estrenó como trashumante en el puerto de Pandetrave.

José Manuel padre ha acompañado a su hijo durante las cuatro expediciones a pie que cumplirá el ganadero cuando, la semana próxima, se asiente con el rebaño en los puertos leoneses.