Santa Marina ya tiene albergue de peregrinos

Un momento de la inauguración del albergue municipal de peregrinos de Santa Marina del Rey.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa Marina del Rey inauguró este martes el primer albergue municipal de peregrinos en la Vía de Künig, itinerario que obtuvo la calificación de Camino Histórico a Santiago el pasado en noviembre.

?El nuevo albergue, El paso de Künig, toma su nombre de Hermann Künig von Vach, el monje alemán autor de la primera guía escrita para peregrinos a Santiago de Compostela, publicada en Estrasburgo en 1495. En su obra, Künig recomendaba a quienes partían desde León evitar Rabanal (el puerto de Foncebadón) y avanzar por el Camino de Santa Marina del Rey, para continuar por La Cepeda y entrar en los valles del Bierzo por Cerezal de Tremor, continuando hacia Albares y Bembibre para llegar a Ponferrada.

?Con estas nuevas instalaciones, Santa Marina del Rey recupera su tradición de acogida al viajero, que se remonta a la Edad Media y que se mantuvo hasta el siglo XVIII.

?El alcalde de Santa Marina del Rey y diputado provincial, Francisco Javier Álvarez, recordó que «nuestro municipio ya cuenta con tres sendas peregrinas oficiales a Santiago: por San Martín del Camino, por Villavante y ahora el Camino de Künig, que pasa por Santa Marina del Rey», lo que "demuestra la tradición jacobea de un municipio que cuenta con gente hospitalaria, acogedora y generosa, en palabras de Künig».

?Con este albergue «queremos que los peregrinos sepan que tienen un espacio digno donde pernoctar, para continuar haciendo el camino de Künig y que a la vez sirva de revulsivo económico y cultural para todos los pueblos por donde discurre el camino, una forma de darle vida a nuestros pueblos», destacó el regidor y también presidente de la Asociación de Municipios del Camino de Künig.

Javier Gómez Vila, presidente de la Asociación Vía Künig en Lugo y presidente de la Federación Gallega de los Caminos de Santiago y pregonero de la Feria del Ajo de Santa Marina en 2024 resaltó cómo las nuevas instalaciones pondrán en relieve «la revalorización de la hospitalidad y la voluntariedad en el Camino de Santiago».

El párroco de la villa, Ramiro Fernández Miranda, fue el encargado de bendecir las nuevas instalaciones municipales en un actoal que acudieron varias autoridades