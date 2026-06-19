Las cuencas tendrán dos años más para acabar sus proyectos de la Transición Justa

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), ha puesto en marcha una flexibilización normativa de urgencia para prorrogar los plazos de ejecución de las obras municipales financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según se recoge en el BOE, esta medida responde a la preocupación manifestada por la Red de Municipios en Transición ante la fecha límite original, fijada para el próximo 30 de junio.

El ministerio señala que, de no ampliar el plazo, los ayuntamientos beneficiarios se vean obligados a reintegrar los 18,6 millones de euros en subvenciones concedidas junto con los correspondientes intereses de demora al no cumplir con los plazos debido, principalmente, a las dificultades burocráticas sobrevenidas. En la primera convocatoria se han repartido más de 10,8 millones de euros, mientras que en la segunda son 7.7 millones de euros los comprometidos.

Con estos presupuestos, León concentra una treintena de iniciativas. En el caso de la primera resolución destaca Bembibre, que dispone de 415.500 euros para la adecuación de su Vivero de Empresas en el Polígono Industrial y otros 380.000 euros para su nuevo Centro Cultural. Berlanga del Bierzo gestiona 210.350 euros destinados al área recreativa El Pozo, Cabrillanes invierte 185.000 euros en su Centro del Cómic, mientras que Cistierna ha recibido 245.000 euros para un plan integral de optimización energética de sus centros sociales.

En cuanto a recuperación ambiental, Fabero cuenta con 1.850.000 euros para la restauración de la Gran Corta y otros con 320.400 euros para rehabilitar energéticamente su Edificio de Usos Múltiples. Le sigue Folgoso de la Ribera, con 145.000 euros para su senda peatonal urbana, Igüeña con 95.800 euros para la conectividad digital comunitaria, y La Pola de Gordón, que recibe 520.000 euros a la transformación del antiguo Economato Minero en un centro multicultural.

Respecto a los servicios básicos municipales, La Robla cuenta con 363.663 euros en la climatización renovable de su Instituto de Educación Secundaria, y Matallana de Torío ha recibido 2.386.830 euros para la modernización de los colectores de saneamiento en el entorno de Vegacervera. Páramo del Sil desarrolla su Centro Logístico y Empresarial con 490.000 euros y Ponferrada trabaja en un Espacio Digital de Innovación Territorial dotado con 1.200.000 euros y un plan de adecuación para el entorno del río Sil valorado en 845.000 euros.

Otras ayudas son para Sabero, que impulsa su nuevo Centro de Día asistencial con 612.000 euros, para Toreno. con 340.000 euros en recuperar entornos degradados por escombreras. Por su parte, Torre del Bierzo emplea 295.000 euros en sus redes de agua potable, y Valdefresno destina 88.500 euros a instalar puntos wifi en zonas rurales. En el caso de Vega de Espinareda son 410.000 euros para un Albergue de Turismo Sostenible, Villablino mediante 1.150.000 euros para sus colectores de Laciana y 310.000 euros para escuelas, Villagatón con una partida de 280.000 euros para convertir las casas de Renfe de Brañuelas en viviendas sociales, y Villafranca del Bierzo con 390.000 euros dirigidos a la restauración del río Burbia.

Sobre la segunda convocatoria, son tres los municipios de León, todos ellos de El Bierzo, con proyectos aprobados. Se trata de Bembibre, con 3.654.731 euros para el desarrollo de una planta de procesado, reciclaje y segunda vida de módulos y paneles fotovoltaicos. Ponferrada recibe 3.282.087 euros para el futuro Centro Integrado de Innovación Digital y Promoción y Torre del Bierzo dedicará 808.769 euros a la creación del Centro de Interpretación del Accidente Ferroviario de 1944.



