La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Villablino
El número 63.244 agracia a Villablino y la capital vallisoletana con un pellizco de 120.000 euros, un premio muy repartido que también ha viajado a otras ocho localidades españolas
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 20 de junio, ha dejado parte de un segundo premio, que ha repartido 120.000 euros al 63.244, en Villablino y en Valladolid capital, según datos de Lotería y Apuestas del Estado.
En concreto, el número del segundo premio con las mencionadas cifras ganadoras se ha consignado, entre otros puntos, en el en el Despacho Receptor 45465 de Villablino, situado en la avenida de Laciana, 44 y en el despacho receptor 85550 de Valladolid, ubicado en la calle Embajadores, 90, en el barrio de Delicias.
Este segundo premio también se ha vendido en Elche (Alicante), Candas y Oviedo (Asturias), San Andreu de la Barca (Barcelona), Colindres (Cantabria), Moraleja de Enmedio (Madrid), Morón de la Frontera (Sevilla) y Carranque (Toledo).