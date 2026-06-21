Cierre del curso de la escuela de música de Astorga

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La Escuela Municipal de Música ha celebrado a lo largo de esta semana sus tradicionales audiciones y conciertos de fin de curso, una programación que ha permitido mostrar el trabajo realizado por el alumnado durante todo el año académico y que ha contado con una excelente respuesta del público en cada una de las actividades programadas. El festival de danza El Ciclo de la Vida puso el broche artístico a una intensa semana en la que familiares, amigos y vecinos pudieron disfrutar del talento y la evolución de los estudiantes.

Especial mención merecen los conciertos del viernes con motivo del centenario de Gaudí, en los que participaron la Banda de la Escuela Municipal de Música y la Banda Municipal.