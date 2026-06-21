Diario de León

Cierre del curso de la escuela de música de Astorga

Concierto de la banda municipal de música de Astorga.

Concierto de la banda municipal de música de Astorga.DL

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Redacción

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La Escuela Municipal de Música ha celebrado a lo largo de esta semana sus tradicionales audiciones y conciertos de fin de curso, una programación que ha permitido mostrar el trabajo realizado por el alumnado durante todo el año académico y que ha contado con una excelente respuesta del público en cada una de las actividades programadas. El festival de danza El Ciclo de la Vida puso el broche artístico a una intensa semana en la que familiares, amigos y vecinos pudieron disfrutar del talento y la evolución de los estudiantes.

Especial mención merecen los conciertos del viernes con motivo del centenario de Gaudí, en los que participaron la Banda de la Escuela Municipal de Música y la Banda Municipal.

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