La Robla concluye la urbanización de la fase I del polígono El Crispín

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Robla ha concluido las obras de urbanización de la Fase I del polígono industrial de El Crispín, una actuación estratégica destinada a facilitar la implantación de los proyectos vinculados a la energía verde, que ocuparán una superficie aproximada de 400.000 metros cuadrados «y convertirán al municipio en uno de los principales polos de desarrollo industrial sostenible del noroeste de España», según el consistorio.

La culminación de esta primera fase supone la materialización de un proyecto que comenzó en el año 2019, cuando el Ayuntamiento inició las gestiones para el desarrollo del sector industrial S-17 en los terrenos de El Crispín.

La actuación ha sido financiada a través de una subvención del Instituto de Transición Justa (75%) y Junta de Castilla y León (25%), dentro del marco del Plan del Carbón 2013-2018, con una inversión final de 2.687.749,16 euros. Entre las principales actuaciones ejecutadas en esta obra destaca la construcción de una nueva intersección con la carretera LE-4514, diseñada para facilitar el acceso de vehículos pesados y transportes especiales.

Uno de los elementos más significativos de la actuación es el nuevo puente sobre el río Bernesga, una infraestructura de 42 metros de longitud y 11,5 metros de anchura que conecta el acceso desde la carretera con los terrenos del polígono.