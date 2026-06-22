Miteco y autonomías abordan hoy cuál será el futuro del lobo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y las Comunidades Autónomas (CCAA) valorarán este lunes 22 de junio el informe sexenal elaborado por el Ministerio a partir de datos de las autonomías —que dice que el lobo no está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, no se puede cazar— y también el promovido por Galicia, que dice lo contrario.

La Unión Europea (UE) requiere a cada Estado la realización de informes sexenales para revisar la aplicación de normativas ambientales clave y el estado de conservación de especies y ecosistemas protegidos. Por ejemplo, el lobo, que se enmarca dentro de la Directiva Hábitats.

El Gobierno tenía hasta el 31 de diciembre de 2025 para presentarlo. A finales de enero, Bruselas abrió un expediente de infracción contra España por no haberlo remitido. A mediados del pasado mes de febrero, Transición Ecológica pidió una actualización de los datos del censo de lobos a las CCAA tras la oleada de incendios de agosto de 2025 y de las extracciones llevadas a cabo a nivel autonómico en los últimos meses. Según explican fuentes del Ministerio, las CCAA no enviaron datos revisados tras los incendios.

En mayo, el Ministerio expuso a información pública el informe sexenal del lobo, que incluye entre otros documentos el censo. Al igual que adelantaron fuentes del organismo el verano pasado, el texto volvía a señalar que hay 333 manadas de lobos en España, cifra por debajo del criterio de la Comisión Europea de 500 manadas para que se considere que la especie está en un estado de conservación favorable.

Según fuentes del organismo el verano pasado, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2024 señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio.

Aunque la protección del lobo lleva suscitando polémica desde que el Gobierno lo incluyó en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), los choques entre las CCAA y el Ejecutivo central se han intensificado desde que el Congreso de los Diputados aprobó en marzo de 2025 la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Las autonomías y Transición Ecológica han mantenido varias reuniones y se han intercambiado varias comunicaciones al respecto durante los últimos meses. Por un lado, las CCAA, en especial las ‘loberas’ (Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria), defienden poner en marcha ‘controles letales’ de la especie ante el «aumento» de los ataques que dicen que se ha registrado. Por su parte, Miteco sostiene una posición apoyada por las organizaciones ecologistas: que la especie no ha alcanzado el número mínimo ni tiene la diversidad necesaria para tener un estado de conservación variable y que «no puede haber controles letales».