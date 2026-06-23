La Quiniela deja un importante premio en Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Quiniela de fútbol de la jornada 68 de la temporada 2025-2026 ha dejado un premio acumulado de 41.142,10 euros en Astorga (León) donde se ha sellado uno de los cuatro boletos con 15 aciertos, según los datos facilitados por fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

Este boleto ha sido validado en la administración número 1 de Astorga.

Se trata de uno de los cuatro acertantes del pleno al Quince que, con el premio acumulado de catorce, cobrarán esa cantidad exacta de 41.142,10 euros.