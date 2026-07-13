Éxito sin precedentes en Valsemana: el centro de cría logra 81 pollos de urogallo esta temporada

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La combinación de una planificación rigurosa, un trabajo constante y un esfuerzo incansable ha dado sus frutos en el Centro de Cría del Urogallo de Valsemana, dependiente de la Junta de Castilla y León. Esta temporada, el centro ha alcanzado un hito significativo en su labor de conservación, logrando la cría de 81 pollos de urogallo, una cifra que refuerza la esperanza para la recuperación de esta emblemática y amenazada especie.

Este resultado es, ante todo, el reflejo de la total entrega y el compromiso de los 21 profesionales que integran la plantilla del centro. Gracias a su dedicación diaria, se ha logrado salvar la etapa crítica del nacimiento, un periodo de extrema vulnerabilidad en el que cualquier detalle resulta fundamental para garantizar la supervivencia y el desarrollo óptimo de los ejemplares.

El éxito obtenido en Valsemana no solo destaca por el número de nacimientos, sino que subraya la importancia del trabajo especializado en la cría en cautividad como herramienta clave para la biodiversidad. Con esta nueva generación de ejemplares, el centro reafirma su papel estratégico en los esfuerzos de la administración regional por evitar la extinción del urogallo, demostrando que la profesionalidad y la constancia son los pilares indispensables para la conservación de la fauna en peligro.