Sabores que llenan de encanto la oferta gastronómica

La panadería y la repostería tienen en Veguellina de Órbigo a todo un referente del buen hacer. Para deleite de los comensales.DL

Veguellina de Órbigo puede presumir de contar con una deliciosa gastronomía. Y también de sabrosas propuestas en las que la tradición también representa un papel destacado. Su pan artesano de corteza única encuentra cada día la mejor expresión entre cada una de las personas que lo disfrutan. También su repostería tradicional.

En lo referido a sus propuestas culinarias destacan sus recetas transmitidas de generación en generación, destacando el tapeo local, los asados y los afamados dulces que endulzan toda la comarca del Órbigo.

El producto estrella por excelencia en Veguellina de Órbigo es su pan artesano. Destaca por utilizar métodos tradicionales, largas fermentaciones y cocciones que dan lugar a una hogaza de miga prieta y corteza única, muy valorada en toda la provincia leonesa. Panaderías históricas como la de Desiderio Escalada Sañudo llevan décadas amasando este tesoro.

Acompañando al pan, los obradores de la localidad ofrecen una rica tradición repostera. Entre las especialidades más destacadas se encuentran los bizcochos, las pastas artesanas y especialidades típicas de la provincia de León que mantienen vivo el recetario de toda la vida. Y lo lucen pa5ra deleite de los comensales que lo saborean. Y para dar sustancia a una buena mesa y mantel, la cocina tradicional ocupa un lugar destacado. Su gastronomía se basa en su excelente huerta local, destacando las alubias, pimientos y hortalizas. El recetario tradicional incluye platos de río como la sopa de trucha y las ancas de rana, además de carnes de calidad como el lechazo al horno de leña.

Veguellina de Órbigo es muy activa en el ámbito culinario, destacando eventos como la Feria de la Tapa, donde se puede degustar gastronomía en miniatura, así como concursos que homenajean a platos clásicos como la tortilla de patata gigante.