Javier Arias, exteniente de alcalde de Cistierna, muere a los 48 años

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna, UPL, PSOE y PP, expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Javier Arias García, quien desempeñó responsabilidades de servicio público como teniente de alcalde del Ayuntamiento y alcalde pedáneo de la Junta Vecinal de Vidanes. «Dedicó una parte importante de su vida al servicio de los vecinos de Cistierna y Vidanes, asumiendo responsabilidades públicas con vocación de servicio y compromiso con su tierra. Su trabajo forma parte de la historia democrática de nuestro municipio».