¿Qué ocurrió tal día como hoy, 15 de julio?

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Un 15 de julio de 1965 se transmitieron las primeras imágenes de la superficie de Marte; en 1991 la organización terrorista catalana Terra Lliure anunció su disolución; en 1997 fue asesinado el diseñador de moda italiano Gianni Versace; y en 2006 se lanza Twitter.

Día mundial de las habilidades de la juventud.

1662.- Creación de la Royal Society de Londres.

1834.- Supresión definitiva del Tribunal de la Inquisición en España.

1864.- Alfred Nobel patenta la nitroglicerina, descubierta antes por el italiano Ascanio Sobrero.

1902.- Se inaugura en París la conferencia internacional para la represión de la trata de blancas. Ocho años después se suprime su tráfico.

1916- William Boeing crea la compañía aeronáutica Pacific Aero Products Co, antecedente de la actual Boeing.

1953.- IBM anuncia el lanzamiento de su ordenador IBM 650, el primero que produjo en serie.

1958.- Desembarco de más de 5.400 infantes de la Marina de EE. UU. en Beirut (Líbano).

1960.- Fuerzas de la ONU llegan al Congo para impedir una guerra civil.

1965.- La sonda estadounidense Mariner IV transmite las primeras imágenes de la superficie de Marte.

1968.- Se inaugura la primera línea aérea comercial entre Estados Unidos y la URSS con un vuelo semanal desde Nueva York (Pan American) y desde Moscú (Aeroflot).

1971.- Franco dicta por ley que el príncipe Juan Carlos asuma la Jefatura del Estado por ausencia o enfermedad suya.

1974.- Oficiales griegos de Chipre derrocan al presidente, el arzobispo Makarios, y nombran a Nicos Sampson.

1983.- Sega lanza en Japón su primera videoconsola de sobremesa, la SG-1000, y su competidora Nintendo comercializa la consola de videojuegos, Famicom o NES.

1985.- Se inaugura en Nairobi (Kenia) la Conferencia Mundial de la Mujer, que puso fin al decenio que la ONU ha dedicado a la mujer.

1987.- El Gobierno de Taipei levanta la ley marcial en Taiwán, vigente desde 38 años antes cuando los nacionalistas huyeron de la China continental.

1991.- La organización terrorista catalana Terra Lliure anuncia su disolución en un comunicado fechado dos días antes. En 160 atentados, en diez años, hubo una víctima mortal.

1997.- Asesinado por disparos el diseñador de moda italiano Gianni Versace en Miami Beach (Florida, EE. UU.).

- El presidente serbio, Slobodan Milosevic, es elegido presidente de la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) por el Parlamento.

2000.- ETA asesina en Málaga al concejal popular José María Martín Carpena.

2001.- Estados Unidos prueba con éxito el escudo antimisiles al derribar un misil Minuteman 2 sobre el Pacífico con un interceptor a 7.725 kilómetros de distancia.

2002.- India elige presidente a Abdul Kalam, padre del programa atómico nacional.

2003.- Nace la Fundación Mozilla para apoyar proyectos de código abierto, como el navegador Firefox.

2006.- Lanzan el servicio de la red social Twitter, creada el 21 de marzo por Jack Dorsey.

2008.- Vicente del Bosque es nombrado seleccionador español de fútbol.

2016.- Fallido golpe de Estado en Turquía. Al menos 270 muertos y comienza la purga de decenas de miles de militares y funcionarios.

2017.- Garbiñe Muguruza, segunda tenista española en ganar Wimbledon al imponerse a Venus Williams.

2021.- Llas inundaciones provocadas por un fuerte temporal dejan 184 muertos en Alemania y 41 en Bélgica por el desbordamiento de los ríos Ahr y Mehaigne.

2022.- Capturan a Rafael Caro Quintero, uno de los capos más buscado por EE. UU., en el estado de Chihuahua (México).

2024.- El presidente de Ruanda, Paul Kagame, gana las presidenciales con más del 99 % de los votos.

NACIMIENTOS

1606.- Rembrandt Harmenszoon van Rijn, pintor holandés.

1939.- Anibal Cavaco Silva, político portugués.

- Sayed Ali Husseini Jamenei, líder espiritual y político iraní.

1943.- Joscelyn Bell Burnell, astrofísica irlandesa descubridora de la primera radioseñal de un púlsar.

1946.- Linda Ronstadt, cantante estadounidense.

- Hassanal Bolkiah, sultán de Brunei.

1950.- Arianna Huffington, escritora estadounidense y coeditora de 'The Huffington Post'.

1953.- Jean-Bertrand Aristide, político haitiano.

1955.- Carlos Iglesias, actor español.

1959.- Vincent Lindon, cineasta francés.

1961.- Forest Whitaker, actor estadounidense.

1976.- Diane Kruger, actriz alemana.

DEFUNCIONES

1885.- Rosalía de Castro, poetisa española.

1904.- Antón Chejov, escritor ruso.

1905.- Raimundo Fernández Villaverde, político español.

1921.- Alfonso de Guimaraens, poeta brasileño.

1979.- Juana Ibarbourou, Juana de América, poetisa uruguaya.

1997.- Giovanni Versace, modisto italiano.

2000.- Juan Filloy, escritor argentino.

2003.- Roberto Bolaño, escritor chileno.

2015.- Manolo de Vega, humorista español.

2017.- Martin Landau, actor estadounidense.

- Maryam Mirzakhani, matemática iraní y primera mujer galardonada con la medalla Fields.

2023.- Francisco Ibáñez, creador español de cómics y 'padre' de personajes como Mortadelo y Filemón.