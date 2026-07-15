¿Qué ocurrió tal día como hoy, 15 de julio?
En 1997 fue asesinado el diseñador de moda italiano Gianni Versace
Un 15 de julio de 1965 se transmitieron las primeras imágenes de la superficie de Marte; en 1991 la organización terrorista catalana Terra Lliure anunció su disolución; en 1997 fue asesinado el diseñador de moda italiano Gianni Versace; y en 2006 se lanza Twitter.
Día mundial de las habilidades de la juventud.
1662.- Creación de la Royal Society de Londres.
1834.- Supresión definitiva del Tribunal de la Inquisición en España.
1864.- Alfred Nobel patenta la nitroglicerina, descubierta antes por el italiano Ascanio Sobrero.
1902.- Se inaugura en París la conferencia internacional para la represión de la trata de blancas. Ocho años después se suprime su tráfico.
1916- William Boeing crea la compañía aeronáutica Pacific Aero Products Co, antecedente de la actual Boeing.
1953.- IBM anuncia el lanzamiento de su ordenador IBM 650, el primero que produjo en serie.
1958.- Desembarco de más de 5.400 infantes de la Marina de EE. UU. en Beirut (Líbano).
1960.- Fuerzas de la ONU llegan al Congo para impedir una guerra civil.
1965.- La sonda estadounidense Mariner IV transmite las primeras imágenes de la superficie de Marte.
1968.- Se inaugura la primera línea aérea comercial entre Estados Unidos y la URSS con un vuelo semanal desde Nueva York (Pan American) y desde Moscú (Aeroflot).
1971.- Franco dicta por ley que el príncipe Juan Carlos asuma la Jefatura del Estado por ausencia o enfermedad suya.
1974.- Oficiales griegos de Chipre derrocan al presidente, el arzobispo Makarios, y nombran a Nicos Sampson.
1983.- Sega lanza en Japón su primera videoconsola de sobremesa, la SG-1000, y su competidora Nintendo comercializa la consola de videojuegos, Famicom o NES.
1985.- Se inaugura en Nairobi (Kenia) la Conferencia Mundial de la Mujer, que puso fin al decenio que la ONU ha dedicado a la mujer.
1987.- El Gobierno de Taipei levanta la ley marcial en Taiwán, vigente desde 38 años antes cuando los nacionalistas huyeron de la China continental.
1991.- La organización terrorista catalana Terra Lliure anuncia su disolución en un comunicado fechado dos días antes. En 160 atentados, en diez años, hubo una víctima mortal.
1997.- Asesinado por disparos el diseñador de moda italiano Gianni Versace en Miami Beach (Florida, EE. UU.).
- El presidente serbio, Slobodan Milosevic, es elegido presidente de la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) por el Parlamento.
2000.- ETA asesina en Málaga al concejal popular José María Martín Carpena.
2001.- Estados Unidos prueba con éxito el escudo antimisiles al derribar un misil Minuteman 2 sobre el Pacífico con un interceptor a 7.725 kilómetros de distancia.
2002.- India elige presidente a Abdul Kalam, padre del programa atómico nacional.
2003.- Nace la Fundación Mozilla para apoyar proyectos de código abierto, como el navegador Firefox.
2006.- Lanzan el servicio de la red social Twitter, creada el 21 de marzo por Jack Dorsey.
2008.- Vicente del Bosque es nombrado seleccionador español de fútbol.
2016.- Fallido golpe de Estado en Turquía. Al menos 270 muertos y comienza la purga de decenas de miles de militares y funcionarios.
2017.- Garbiñe Muguruza, segunda tenista española en ganar Wimbledon al imponerse a Venus Williams.
2021.- Llas inundaciones provocadas por un fuerte temporal dejan 184 muertos en Alemania y 41 en Bélgica por el desbordamiento de los ríos Ahr y Mehaigne.
2022.- Capturan a Rafael Caro Quintero, uno de los capos más buscado por EE. UU., en el estado de Chihuahua (México).
2024.- El presidente de Ruanda, Paul Kagame, gana las presidenciales con más del 99 % de los votos.
NACIMIENTOS
1606.- Rembrandt Harmenszoon van Rijn, pintor holandés.
1939.- Anibal Cavaco Silva, político portugués.
- Sayed Ali Husseini Jamenei, líder espiritual y político iraní.
1943.- Joscelyn Bell Burnell, astrofísica irlandesa descubridora de la primera radioseñal de un púlsar.
1946.- Linda Ronstadt, cantante estadounidense.
- Hassanal Bolkiah, sultán de Brunei.
1950.- Arianna Huffington, escritora estadounidense y coeditora de 'The Huffington Post'.
1953.- Jean-Bertrand Aristide, político haitiano.
1955.- Carlos Iglesias, actor español.
1959.- Vincent Lindon, cineasta francés.
1961.- Forest Whitaker, actor estadounidense.
1976.- Diane Kruger, actriz alemana.
DEFUNCIONES
1885.- Rosalía de Castro, poetisa española.
1904.- Antón Chejov, escritor ruso.
1905.- Raimundo Fernández Villaverde, político español.
1921.- Alfonso de Guimaraens, poeta brasileño.
1979.- Juana Ibarbourou, Juana de América, poetisa uruguaya.
1997.- Giovanni Versace, modisto italiano.
2000.- Juan Filloy, escritor argentino.
2003.- Roberto Bolaño, escritor chileno.
2015.- Manolo de Vega, humorista español.
2017.- Martin Landau, actor estadounidense.
- Maryam Mirzakhani, matemática iraní y primera mujer galardonada con la medalla Fields.
2023.- Francisco Ibáñez, creador español de cómics y 'padre' de personajes como Mortadelo y Filemón.