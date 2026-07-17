Velilla de la Reina se prepara para la quinta edición de las Mascaradas Leonesas

Publicado por Rubén García León Creado: Actualizado:

La Diputación de León, el Instituto Leonés de Cultura y el Ayuntamiento de Cimanes del Tejar han presentado la quinta edición de las Jornadas de las Mascaradas Leonesas, que se celebrarán del 23 al 26 de julio en el Museo de la Máscara Ibérica de Velilla de la Reina.

El evento, ya consolidado, busca poner en valor las tradiciones más ancestrales de la provincia, especialmente las de la montaña leonesa, y fomentar la participación de las nuevas generaciones para que estas manifestaciones culturales no se pierdan en el olvido.

Durante la presentación, las autoridades destacaron que "año tras año este evento crece y se ha convertido en una herramienta imprescindible" para mantener vivas las mascaradas. Las jornadas actúan como un verdadero espejo del carácter leonés, donde cada máscara y rito reflejan las raíces colectivas de la provincia.

Las actividades comenzarán el jueves 23 de julio en el Museo de la Máscara Ibérica; el programa incluye ponencias sobre los antruejos de la montaña de Riaño y otros municipios, con especial atención en la recuperación de personajes tradicionales como el zamarrón, la dama como símbolo de fertilidad, el oso, la preñada, la vieja, el toro, el caballo, el torero, el herrero, los zamarrancas y el ciego, además de ritos como la candanga y la mojidanga finalizando con la gran hoguera tradicional.

Durante los demás días de festejos se celebrarán actuaciones culturales, espectáculos musicales tradicionales leoneses y recital de panderetas con grupos del municipio.

La alcaldesa de Cimanes del Tejar y los organizadores coincidieron en la importancia de que "los niños empiecen a participar en las mascaradas". Tradición que, gracias al testimonio de los vecinos más longevos y al esfuerzo realizado por asociaciones como la de Velilla de la Reina, se están recuperando personajes y ritos que estaban casi olvidados.

La asociación corre a cargo del Ayuntamiento de Cimanes del Tejar, la Federación de Antruejos, la Asociación Cultural de Toros, Guirrios de Velilla de la Reina y con el apoyo del Instituto Leonés de Cultura y la Diputación de León.