Gordoncillo acoge los premios 'Un diez para diez'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo de la Industria Harinera de Castilla y León (Mihacale), con sede en Gordoncillo, será escenario el próximo sábado, 25 de julio, de la gala de entrega de la XXVI edición de los Premios Comarcales Tierra de Campos «Un diez para diez», un evento consolidado que, desde el año 2001, se encarga de reconocer públicamente a todas aquellas personas, colectivos e iniciativas que hacen crecer y dinamizar activamente este territorio compartido entre las provincias de León, Zamora y Valladolid.

En la categoría de Artes Escénicas, el galardón ha recaído en el grupo Flamenquillo, danza y teatro, procedente del municipio vallisoletano de Valdunquillo. Por su parte, el premio en la modalidad de Arquitectura ha sido otorgado a Emilio Miguel Mitre, de Villamayor de Campos en Zamora. El ámbito del Asociacionismo ve reconocida la labor del Centro Cultural El Cerro, radicado en la localidad leonesa de Alcueta, mientras que el premio a la Difusión Comarcal distingue este año a José Miguel Mozo Mulero, del municipio de Tordehumos en Valladolid.

El área educativa destaca la labor de Juan Carlos López Rodríguez, de Villarramiel en la provincia de Palencia, al mismo tiempo que la modalidad de Etnografía ensalza las tradiciones locales a través de los Danzantes de Fuentes, pertenecientes a Fuentes de Nava, también en Palencia. En el sector socioeconómico, Félix Barrios recibe el premio a la Iniciativa Empresarial por su actividad en Medina de Rioseco, Valladolid, y Raquel Villar García es galardonada en Investigación por su trabajo en Castroverde de Campos, Zamora. Finalmente, las letras y el rendimiento académico completan el palmarés con el premio de Literatura para Germán Vega García-Luengos, vecino de Gordoncillo, León, y el reconocimiento al Mejor Expediente Académico para Cristina Pérez Huerga, de Cimanes de la Vega, León.

Homenaje

La ceremonia de este año guardará además un espacio para el Homenaje 2026 con el que se reconocerá la labor de Juliana Panizo Rodríguez, Miguel Morán García, Soledad Gil Herreras, José Lozano Sánchez, José María Delgado, Jesús Anta y Ángel Toribio, valorando públicamente sus respectivas trayectorias y aportaciones al tejido social de la comarca.