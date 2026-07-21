Picos impulsa un pasaporte para atraer nuevos visitantes a León

El Parque Nacional de los Picos de Europa ha puesto en marcha este lunes el programa Pasaporte de los Picos, una iniciativa pionera destinada a incentivar el conocimiento integral de este espacio natural y a favorecer un reparto más equilibrado de los visitantes entre las tres comunidades autónomas que comparten el parque: Asturias, Cantabria y Castilla y León.

El programa, que tendrá vigencia inicial durante 2026 y 2027, con posibilidad de ampliación, permitirá a senderistas y amantes de la naturaleza obtener un pasaporte gratuito que deberán ir completando mediante visitas a centros de visitantes y la realización de algunas de las rutas más representativas del Parque Nacional. A medida que superen diferentes niveles recibirán obsequios y reconocimientos hasta alcanzar la máxima distinción, la acreditación como «Senderista Premium» y «Embajador acreditado del Parque Nacional de los Picos de Europa».

La iniciativa nace con una finalidad que va más allá del simple incentivo turístico. Desde la dirección del Parque Nacional se pretende que los visitantes descubran espacios menos conocidos, diversifiquen sus recorridos y contribuyan a repartir los beneficios económicos y sociales derivados del turismo entre todos los municipios integrados en el espacio protegido.

Actualmente, la mayor parte de las visitas se concentran en enclaves muy concretos, especialmente en la vertiente asturiana, donde lugares como los Lagos de Covadonga constituyen uno de los principales polos turísticos del norte de España. Cantabria también recibe una elevada afluencia gracias a recursos tan conocidos como Fuente Dé, mientras que la vertiente leonesa, pese a albergar algunos de los paisajes más espectaculares y mejor conservados del Parque Nacional, registra históricamente un volumen de visitantes significativamente inferior.

Precisamente por ello, el nuevo programa concede un papel destacado a los centros de visitantes situados en León, concretamente los de La Fonseya, en Oseja de Sajambre, y Posada de Valdeón, dos enclaves estratégicos para descubrir los valores naturales, culturales y paisajísticos del sector leonés de los Picos de Europa. Para alcanzar los niveles más altos del programa será imprescindible visitar instalaciones de las tres comunidades autónomas y recorrer itinerarios que conectan los distintos territorios del parque.

Entre las rutas incluidas figuran algunos de los grandes itinerarios históricos y senderistas de los Picos de Europa, como la Ruta del Arcediano, la Ruta del Cares, la Ruta de la Reconquista o la Ruta de los Santuarios. Los participantes deberán acreditar su paso por distintos puntos mediante sellos oficiales y fotografías realizadas en lugares determinados del recorrido.

Además de fomentar la movilidad entre territorios, el proyecto busca reforzar el conocimiento de los valores naturales y culturales del primer espacio natural declarado Parque Nacional en España. La propuesta incorpora elementos de educación ambiental, divulgación y promoción de hábitos saludables ligados al senderismo y al disfrute responsable de la montaña.