Caín exige una mayor promoción de la vertiente leonesa de Picos de Europa

Publicado por José María Campos Caín Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta vecinal de Caín y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valdeón, Marino Pérez, ha exigido a la Junta de Castilla y León una campaña de promoción de la Ruta del Cares y de la vertiente leonesa del parque nacional de Picos de Europa ante la escasez de visitantes. «Llevamos tres años reclamando desde la Junta vecinal de Caín que hay un bajón en la vertiente leonesa de Picos de Europa y nadie nos hace caso», ha reclamado Pérez, quien recuerda que las poblaciones asturianas de Poncebos, Arenas de Cabrales y Cangas de Onis están llenos en estas fechas. «Llevo años pidiendo la promoción de esta zona leonesa, algo que no está haciendo la Junta de Castilla y León», critica el pedáneo, que calcula que la caída del turismo en Caín ha sido en años anteriores del 60% pero «este año estamos llegando al 80%. Es que no hay gente. Los negocios estamos asustados ya que no vemos turistas en el pueblo». Esta situación se lleva viendo desde el mes de mayo.

Pérez ha matizado que ha hablado con la Junta y con la Diputación sobre el problema que hay con el turismoy ha indicado que el valle cuenta con un gran centro de interpretación pero «necesitamos una fuerte promoción desde la televisión y los medios de comunicación para hacernos visibles. Lo que tenemos en León de los Picos de Europa parece que nos da exactamente igual». Comenta que la comunidad de Asturias promociona la Ruta del Cares y la gente piensa que está en Asturias cuando llega a Caín. «Desde la Junta no hay un solo anuncio ni nombramiento de los Picos de Europa o la Ruta del Cares. Si no lo promocionamos aquí la gente no viene. No se nos puede dar la excusa de que hay crisis ya que Santander está repleta de gente y lo mismo Asturias y ¿qué pasa en Caín o en Posada de Valdeón? ». Para Pérez, la poca gente que hay en verano son los descendientes del valle y asiduos veraneantes de todos los años.

Uno de los hechos que recoge la bajada de visitantes es que hace unos años había siete aparcamientos en Caín y actualmente solo quedan tres y no se llena ninguno de ellos en todo el verano. Recuerda que la Semana Santa suele haber mucha gente pero este año no ha sido la de otros años. Respecto a los que están llegando recuerda que 90% es gente del norte de Europa y americanos. «La hostería a 15 de julio está asustada dado que no hay turistas. Las terrazas casi vacías y el alquiler de habitaciones es mínimo. Esto es muy preocupante». Asturias hace una fuerte promoción todos los años de la Ruta del Cares y es por ello que la gente sale desde Poncebos. «No tienen sitio donde meter los coches. Han puesto una lanzadera desde Arena de Cabrales hasta Poncebos. Ellos hacen su trabajo que es promocionarse todo lo que pueden al igual que Cantabria y al final aquí tenemos lo que nos merecemos», se lamenta el pedáneo de Caín quien cree que es necesario poner en valor toda la vertiente leonesa de Picos de Europa con una fuerte campaña de promoción y publicidad para compensar la que se realiza en Asturias y Cantabria.