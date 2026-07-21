El Miteco asegura en la Comisión de la Minería que ha destinado 2.000 M€ a las cuencas desde 2019

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), asegura en un comunicado que ha destinado cerca de 2.000 millones de euros en ayudas a las comarcas mineras entre 2019 y 2025. El dato forma parte de balance emitido por el ministerio en un comunicado tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027.

Durante el encuentro, el Instituto para la Transición Justa (ITJ), o ha presentado el informe actualizado sobre el grado de avance y cumplimiento de sus compromisos, con datos a diciembre de 2025 .

De cara a esta reunión, el sindicato Fica UGT habia expresado su intención de solicitar un estudio del grado de cumplimento del Acuerdo Marco en el que se incluyeran tanto el empleo creado por el acuerdo del carbón en las cuencas mineras, como el impacto de los proyectos empresariales en la generación de la actividad industrial alternativa. Además, el sindicato también tenía previsto reclamar el análisis de las ayudas a infraestructuras realizado, teniendo en cuenta los principios de adicionalidad y complementariedad, y si el pretendido cambio de la estructura socioeconómica de los territorios se está o no consolidando.

En esta línea, tenía reclamaba la inyección de 250 millones de euros más para la reactivación y reindustrialización de las comarcas mineras y prorrogar el actual Plan 2019-2027 hasta 2032, con 5 años más.