La provincia de León mantiene activos dos incendios forestales en La Baña y Villaverde

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La provincia de León mantiene dos incendios forestales activos en La Baña y Villaverde de los Cestos en los que trabajan medios aéreos y terrestres para sofocarlos.

Según ha informado la Junta de Castilla y León, el incendio de La Baña, que se sitúa muy cerca de la carretera LE-126, en el término municipal de Encinedo, se inició este miércoles sobre las 14:30 horas y según las primeras investigaciones su origen es de carácter intencionado.

En las labores de extinción trabajan tres agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, una autobomba, tres brigadas helitransportadas y dos helicópteros.

Por su parte, el incendio de Villaverde de los Cestos, perteneciente al Ayuntamiento de Castropodame, se inició a las 17:47 horas por causas que siguen investigándose.

En este caso, el operativo para sofocar las llamas está compuesto por un agente medioambiental, una autobomba y una brigada helitransportada.

Por otra parte, el incendio reproducido en el día de ayer en Caboalles de Arriba sigue en situación de controlado y en el mismo todavía trabajan diversos medios para vigilar que las llamas no se vuelvan a reavivar.