Villadangos celebra Santiago Apóstol a lomos de su blanco caballo

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La advocación de Villadangos por el apóstol Santiago es patente cada 25 de julio. La festividad de Santiago es una de las fechas clave de este municipio que, además, cuenta con una singular celebración en la que el santo, a lomos de su caballo blanco, recorre las calles paramesas en el marco de la procesión. Ya hace años que José Antonio Sánchez guía la grupa en el día grande de las fiestas, que este año comienzan hoy y se alargarán hasta el domingo.

La iglesia de Villadangos del Páramo está dedicada al apóstol y en su altar mayor está representado Santiago Matamoros como símbolo de la reconquista. La singular talla, de considerables dimensiones, porta la espada en alto y un sombrero «a la federica» y sobre la hornacia resalta el el escudo con la Cruz de la Orden de Santiago flanqueada por dos conchas que simbolizan el paso del Camino de Santiago por esta localidad. Santiago volverá este fin de semana a aglutinar a todos los vecinos de Villadangos, a los que viven en el pueblo y a los que regresan por el verano y, precisamente, con motivo de las fiestas. El presidente de la Junta Vecinal de Villadangos del Páramo, José Miguel Sarmiento, destaca el constante crecimiento de la población en la localidad, lo que supone, a su vez, el incremento de alumnos en el colegio, que a su vez denota la buena salud demográfica de la localidad, gracias al impulso del polígono industrial. Por donde pisaba el caballo blanco de Santiago volvía a crecer la hierba. Y Villadangos del Páramo cumple cada año con la tradición de que el santo, a lomos de su corcel, recorra las calles. La agricultura ha dado paso a la industria del polígono, que se ha convertido en uno de los más potentes del noroeste penínsular. La riqueza que hacía brotar antaño las herraduras del blanco corcel continúa hoy en este municipio bajo la advocación a Santiago Apóstol. Este año Santiago cae en sábado, en pleno fin de semana, para celebrar con más vigor las fiestas patronales de Villadangos del Páramo. La misa en la que el apóstol paseará por las calles a lomo de su blanco caballo comenzará a las 13.00 horas para cumplir con la advocación y la devocación al santo, pero también para cumplir con la tradición, con la representación que ha hecho a esta localidad del Páramo Alto un hueco en las celebraciones, un hueco en las fiestas de la comarca y del entorno. Porque por donde pasa Santiago en su caballo hay futuro, como lo demuestran Villadangos del Páramo y sus vecinos, los de siempre y los nuevos. También, los que vuelven.