Una mujer resulta herida tras ser atropellada por un turismo en La Bañeza

Publicado por David F. Hernández León Creado: Actualizado:

Una mujer de 70 años ha resultado herida tras haber sido atropellada por un turismo en La Bañeza. El suceso ha tenido lugar a las 12.58 horas en la Calle Escultor Rivera, 25.

El 112 ha recibido un aviso de emergencia en torno a las 13.00 horas. Posteriormente, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de La Bañeza y las Emergencias Sanitarias (SACYL) se han movilizado hasta la calle dónde se ha producido el incidente. Una vez allí, una ambulancia de los operativos sanitarios ha atendido a la mujer, la cual se encuentra consciente tras el atropello.