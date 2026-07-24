Una mujer resulta herida tras ser atropellada por un turismo en La Bañeza
La víctima ha sido atendida en el lugar del accidente por una ambulancia de Emergencias Sanitarias
Una mujer de 70 años ha resultado herida tras haber sido atropellada por un turismo en La Bañeza. El suceso ha tenido lugar a las 12.58 horas en la Calle Escultor Rivera, 25.
El 112 ha recibido un aviso de emergencia en torno a las 13.00 horas. Posteriormente, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de La Bañeza y las Emergencias Sanitarias (SACYL) se han movilizado hasta la calle dónde se ha producido el incidente. Una vez allí, una ambulancia de los operativos sanitarios ha atendido a la mujer, la cual se encuentra consciente tras el atropello.