Una delegación jacobea alemana visita a la asociación astorgana

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astorga y Comarca ha recibido la visita de la Hermandad de Santiago Apóstol de Tréveris (St. Jakobus Bruderschaft Trier), una organización jacobea alemana con la que Astorga mantiene también estrechos lazos de colaboración. La delegación alemana, formada por nueve personas, ha viajado a Astorga con el objetivo de compartir preocupaciones, revisar experiencias comunes y proyectar nuevas vías de colaboración. Entre los momentos más destacados, se encuentra la entrega de un diploma que acredita a Juan Carlos Pérez como Miembro Honorario de la organización de Trier, en reconocimiento a su trayectoria hospitalera y su compromiso con los valores esenciales del Camino. Durante su estancia, los visitantes han recorrido enclaves simbólicos como el Palacio Episcopal, la Catedral, la Ruta Romana y diversos albergues del entorno, incluyendo Foncebadón, El Acebo y Ponferrada, además de visitar la Cruz de Fierro y la Basílica de la Encina. La programación incluyó también una reunión de trabajo junto a la Asociación de Astorga y Camino Francés Federación, centrada en desafíos comunes como la defensa de la Acogida Tradicional, la señalética jacobea o el impacto de proyectos industriales como el de Altri. Además en marzo, su presidente fue nombrado Asesor Permanente y Miembro Honorario de American Pilgrims on the Camino.