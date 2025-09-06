Ntra Señora de los Dolores se encamina a la coronación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La parroquia de San Bartolomé de Astorga ha acogido este sábado el pregón de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores, con el que se abre el programa de actos que se van a desarrollar a lo largo del mes de septiembre. En el evento han participado Tomás Fernando Alonso Alonso, Maxi Romero González, María Rosa Seco García y el grupo de teatro Mixticius.

El próximo sábado, 13 de septiembre, la imagen de la Virgen de los Dolores será trasladada en procesión desde la Parroquia de San Bartolomé hasta la Catedral. El recorrido estará acompañado por el rezo de la Corona Dolorosa y cantos populares.

A partir del domingo, 14 de septiembre, se celebrará un septenario en la Catedral, donde cada día un obispo distinto presidirá la misa y abordará una temática específica, como la familia, la paz y la iglesia.

El sábado, 20 de septiembre, tendrá lugar el acto central: la solemne misa pontifical con el rito de la Coronación Canónica. El encargado de coronar la imagen será el arzobispo de Valladolid, Mons. Luis Argüello García, en su calidad de Presidente de la Conferencia Episcopal Española. A la ceremonia le seguirá una procesión triunfal en honor de Nuestra Señora de los Dolores Coronada. La procesión contará con la participación de las imágenes que han sido nombradas sus madrinas de honor, la Virgen del Castro Coronada y la Virgen de la Encina Coronada, junto a las Hermandades y Cofradías de la Diócesis.

La preparación de la coronación canónica de la imagen se ideó en 2022 a petición de la Archicofradía y la parroquia.