Castrillo de los Polvazares renueva su vía principal

La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, visitó este viernes, junto con el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, y el pedáneo de Castrillo de los Polvazares, Esteban Salvadores, las obras de interés arquitectónico ya finalizadas de pavimentación de la vía principal de acceso a esta pedanía, en los que la Junta ha destinado 125.000 euros, según informó la Junta en un comunicado.

La visita se efectúa con ocasión de la subvención otorgada en el mes de noviembre de 2023 por la Junta al Ayuntamiento de Astorga para acometer la realización de obras de interés arquitectónico consistentes en la pavimentación de una vía que se encontraba sin tratamiento alguno y de difícil tránsito para peatones y tráfico rodado.

Se trata de la calle que discurre desde la avenida Doctor López Sastre hasta la calle Pedro Botas Roldán y que comunica la vía principal de acceso de la entidad local con la zona norte, el parque y el recorrido circular al pueblo. El coste total de la obra ha ascendido a 132.628 euros, de los cuales 125.000 se corresponden con la subvención de la Junta, aportando el Ayuntamiento de Astorga el resto de la cuantía

Las obras han consistido en la urbanización integral de la calle, que se han ejecutado en armonía con la pavimentación existente. Igualmente, se han incorporado servicios urbanísticos esenciales, como redes de abastecimiento, alcantarillado y alumbrado público, baja tensión y telecomunicaciones, garantizando con ello unas condiciones óptimas de habitabilidad y funcionalidad.

Pardo subrayó la importancia de esta inversión, que se suma a otras ya efectuadas por el Gobierno autonómico en esta misma localidad y para la misma finalidad: mantener una tipología de pavimentación empedrada, que otorga especial singularidad a sus calles y que mereció la declaración de Conjunto Histórico-Artístico en 1980. En total, ha recordado, han sido 482.290 euros la cuantía invertida por la Junta en esta entidad local menor para el acondicionamiento de su trama urbana.

Por su parte, el pedáneo de Castrillo de los Polvazares destacó la importancia que supone para la localidad pavimentar esta vía, que era la última que aún restaba por acometer y que permitirá mejorar considerablemente el acceso de los vecinos a la zona del parque de Las Paleras. Y el alcalde de Astorga ha agradecido el apoyo que la Junta mantiene al medio rural y que se concreta con ayudas a inversiones de este tipo.