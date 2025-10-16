Astorga coloca las luces navideñas con novedades

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha dado comienzo a los trabajos de instalación del alumbrado navideño, una iniciativa" que busca llenar de luz, color y espíritu festivo las calles de la ciudad durante las próximas fiestas", según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado. La empresa encargada del suministro, montaje y posterior retirada de la decoración es Tecmodeco S.L., a la que se ha adjudicado el contrato por un importe total de 48.279 euros. El plazo de ejecución abarca desde principios de octubre hasta mediados de enero.

El montaje ya es visible en las principales vías del centro urbano. Según las previsiones municipales, la instalación completa de todos los elementos luminosos estará finalizada antes del 25 de noviembre, permitiendo así que el encendido oficial de las luces coincida con el inicio de la campaña navideña y de compras en la ciudad.

El proyecto de iluminación incluye una amplia variedad de adornos destinados a realzar la imagen festiva de Astorga. Destacan elementos como 6 carteles colgantes de «Felices Fiestas», 15 arcos dobles luminosos en las calles comerciales y 70 motivos de gran formato en farolas. Además, se iluminarán los troncos de 12 árboles ornamentales (plataneros) y se instalarán 6 cortinas luminosas en la calle Lorenzo Segura, creando un ambiente acogedor.

Entre las novedade, la plaza Mayor será presidida por un gran pino cónico, mientras que la de la Catedral albergará una corona de Rey Mago de 6 metros de circunferencia. La plaza de San Bartolomé contará con un photocall navideño, y se contempla iluminación adicional para las pedanías del municipio.