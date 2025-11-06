Astorga reclama la herencia de Evaristo Fernández

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dos décadas han pasado desde que el Ayuntamiento de Astorga adquiriera la antigua residencia de la familia Panero, en avanzado estado de ruina. En ese tiempo, el inmueble se convirtió en museo tras un largo proceso de rehabilitación que culminó con su inauguración en octubre de 2022. Sin embargo, la restauración, que supuso una inversión de 1,2 millones de euros, no ha estado exenta de críticas.

Ante esta situación, el Equipo de Gobierno prevé presentar próximamente un nuevo proyecto de recuperación para reparar las galerías y el tejado. La actuación se financiaría con los fondos legados por Don Evaristo Fernández, cuyo testamento destinó expresamente dichos recursos a la Casa Panero. Sin embargo, esos fondos permanecen bloqueados por decisión de los albaceas —Juan José Alonso Perandones y María Soledad Vega Alonso—.

El Ayuntamiento ha anunciado que continuará explorando las vías legales necesarias para ejecutar estas actuaciones con cargo a la herencia. El objetivo, subrayan, es preservar uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad y garantizar su conservación.

Diversos expertos en patrimonio señalan que la intervención alteró elementos originales de gran valor, como la escalera de madera maciza y las galerías, ambas reconstruidas durante las obras. A estas objeciones se suma ahora la preocupación de los técnicos municipales. Según un informe , la baja calidad de algunos materiales ha provocado la pérdida de la capa de pintura en las galerías y la aparición de podredumbre en la madera, lo que favorece filtraciones de agua.