El Museo del Chocolate de Astorga presenta sus talleres navideños para niños y adultos

La concejala de Ludoteca, Patricia Guerra, y la trabajadora cultural Paula Brito presentaron el programa especial de Navidad del Museo del Chocolate de Astorga, bajo el título «En Navidad, Astorga huele a chocolate», una iniciativa que combina cultura, tradición y diversión familiar.

El programa incluye dos talleres temáticos. El primero, dirigido a adultos, se titula «El cacao en la mesa maragata: recetas dulces y saladas» y se celebrará el 26 de diciembre, de 17.00 a 19.00 horas, en el Museo del Chocolate. Con un aforo de 35 plazas, los asistentes descubrirán la historia del cacao en la comarca y aprenderán a preparar recetas tradicionales y contemporáneas.

El segundo taller, pensado para los más pequeños, lleva por nombre «Pequeños chocolateros por Navidad» y se realizará el 2 de enero en dos sesiones: de 17.00 a 18.00 horas y de 18.00 a 19.00h, con un aforo máximo de 25 niños por turno.