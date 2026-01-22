Astorga acometerá la rehabilitación de la travesía de la N-VI

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha recibido la autorización por parte de la Diputación para llevar a cabo una importante actuación de mejora urbana en la travesía de la carretera nacional N-VI (Madrid–A Coruña) a su paso por el casco urbano de la ciudad.

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, la N-VI atraviesa Astorga y, aunque algunos tramos se encuentran parcialmente urbanizados, existen zonas donde el espacio comprendido entre la calzada y las edificaciones carece de aceras definidas. En muchos casos, estas áreas funcionan de manera desordenada como zonas de paso y aparcamiento, e incluso hay tramos que no cuentan con ningún tipo de urbanización, lo que repercute negativamente en la seguridad y comodidad de peatones y conductores.

Con el objetivo de mejorar los servicios urbanos, la accesibilidad y la seguridad vial, el Ayuntamiento ejecutará obras en la travesía de la N-VI comprendidas entre la zona de la piscina municipal y el denominado R8, en el margen izquierdo de la carretera, así como entre las dos salidas de la calle Bastión, en el margen derecho.

Las actuaciones previstas consisten en la ejecución de nuevas aceras y zonas de aparcamiento en el espacio existente entre la línea de edificación y la calzada. Para ello, se procederá a la retirada de la tierra vegetal y al relleno con suelo seleccionado. Asimismo, se construirán muros de hormigón armado en aquellos puntos donde la diferencia de cotas con las parcelas colindantes lo haga necesario.

El proyecto incluye también la renovación de la red de saneamiento de aguas residuales, actualmente ejecutada en hormigón y carente de juntas, así como la instalación de las canalizaciones necesarias para la distribución eléctrica de baja tensión y las redes de comunicaciones. Además, se ampliará la red de alumbrado público.

En cuanto a los acabados, se ejecutarán plazas de aparcamiento de hormigón y aceras de hormigón con cenefas de adoquín. Los pasos de peatones contarán con pavimento de baldosas táctiles, mejorando la accesibilidad para personas con discapacidad visual.

El presupuesto base de licitación de esta actuación asciende a 298.095,77 euros, una inversión que permitirá mejorar de forma significativa la imagen urbana, la seguridad y la calidad de vida en uno de los principales ejes viarios de la ciudad.